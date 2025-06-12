«Челси» презентовал новую выездную форму

«Дизайн выездного комплекта Nike для нового сезона, который представлен и поступил в продажу сегодня, напоминает аккуратные тонкие мазки кистью на только что развёрнутом холсте.



В выездной форме наша команда сыграет против “Фламенго” и тунисского “Эсперанса” на клубном чемпионате мира по футболу в Соединённых Штатах Америки», — написано в сообщении.