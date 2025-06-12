«Интер» показал новый второй комплект игровой формы

«В преддверии дебютного выступления “Интера” на клубном чемпионате мира по футболу 2025 года клуб и Nike представляют новую выездную форму сезона-2025/2026. Игроки наденут её в Лос-Анджелесе на свой дебютный матч с “Монтерреем”.



Новый дизайн формы визуально отражает основополагающие ценности клуба — инклюзивность и разнообразие, а узор подчёркивает веру в то, что команда сильна благодаря уникальности каждого из её членов», — написано в сообщении.