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«Интер» показал новый второй комплект игровой формы

Итальянский «Интер» на официальном сайте представил новый комплект выездной формы на сезон-2025/2026.

Источник: Чемпионат.com

«В преддверии дебютного выступления “Интера” на клубном чемпионате мира по футболу 2025 года клуб и Nike представляют новую выездную форму сезона-2025/2026. Игроки наденут её в Лос-Анджелесе на свой дебютный матч с “Монтерреем”.

Новый дизайн формы визуально отражает основополагающие ценности клуба — инклюзивность и разнообразие, а узор подчёркивает веру в то, что команда сильна благодаря уникальности каждого из её членов», — написано в сообщении.

«Интер» завершил сезон-2024/2025 чемпионата Италии на втором месте.