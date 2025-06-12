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«Атлетико» Мадрид представил домашнюю форму на предстоящий сезон

Испанский «Атлетико» Мадрид на официальном сайте презентовал новую игровую форму на сезон-2025/2026.

Источник: Чемпионат.com

«В сотрудничестве с Nike мы представляем комплект, в котором классические элементы сочетаются с современной эстетикой, оставаясь при этом верными красно-белому стилю клуба.

В соответствии с самым традиционным дизайном в нашей истории, футболка украшена пятью вертикальными красными полосками, чередующимися с четырьмя белыми, и белым воротничком в винтажном стиле, который придаёт ей особую изюминку. Эмблема клуба также украшена жёлтым контуром, чтобы подчеркнуть её узнаваемость в ансамбле.

Комплект дополнен тёмно-синими шортами и гетрами, создающими современный и сбалансированный контраст, соединяющий традиции и современность.

Эта новая форма предназначена для всех, кто гордится красно-белым духом как на поле, так и за его пределами. Это символ принадлежности, который является частью культуры клуба и его болельщиков», — написано в сообщении клуба.

«Атлетико» завершил сезон-2024/2025 чемпионата Испании на третьем месте.