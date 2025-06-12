«Манчестер Юнайтед» презентовал новую форму на сезон-2025/2026

«Она вдохновлена нашим культовым стадионом “Олд Траффорд”. На рукаве имеется абстрактный рисунок в различных оттенках красного, демонстрирующий различные элементы поля, трибун и туннеля.



Стильный чёрно-белый воротник и манжеты на рукавах с V-образным вырезом дополняют три чёрные полоски, спускающиеся по плечам, а логотип adidas и логотипы спонсоров выполнены контрастным белым цветом. Последним свидетельством богатого наследия клуба является надпись “Theatre of Dreams” на задней стороне воротника», — написано в сообщении.