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«Манчестер Юнайтед» презентовал новую форму на сезон-2025/2026

Английский «Манчестер Юнайтед» на официальном сайте представил новую домашнюю форму на сезон-2025/2026.

Источник: Чемпионат.com

«Она вдохновлена нашим культовым стадионом “Олд Траффорд”. На рукаве имеется абстрактный рисунок в различных оттенках красного, демонстрирующий различные элементы поля, трибун и туннеля.

Стильный чёрно-белый воротник и манжеты на рукавах с V-образным вырезом дополняют три чёрные полоски, спускающиеся по плечам, а логотип adidas и логотипы спонсоров выполнены контрастным белым цветом. Последним свидетельством богатого наследия клуба является надпись “Theatre of Dreams” на задней стороне воротника», — написано в сообщении.

«Манчестер Юнайтед» завершил сезон-2024/2025 чемпионата Англии на 15-м месте в турнирной таблице.