Тренер «ПСЖ» Луис Энрике: самое время выиграть клубный чемпионат мира

«У нас очень хорошее чувство. Мы собираемся сыграть в уникальном, новом соревновании. Мы очень рады быть здесь.



Играть на клубном чемпионате мира — это фантастика. Мы с нетерпением ждём начала тренировок и старта турнира в воскресенье. Выиграть Лигу чемпионов впервые в истории клуба — это невероятно для “Пари Сен-Жермен”. Сейчас самое время вернуться на соревнования и выиграть клубный чемпионат мира.



Мы начнём турнир матчем с европейским клубом, а именно с “Атлетико”. Мы хорошо знаем друг друга, потому что в этом сезоне встречались в Лиге чемпионов. Это будет тяжёлый матч, но мы готовы играть с любым клубом», — приводит слова Энрике сайт «ПСЖ».