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Тренер «ПСЖ» Луис Энрике: самое время выиграть клубный чемпионат мира

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике заявил, что команда настроена на победу на предстоящем клубном чемпионате мира.

Источник: Чемпионат.com

Турнир пройдёт с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. «ПСЖ» сыграет в группе В с мадридским «Атлетико», «Ботафого» и «Сиэтл Саундерс». Первым соперником французской команды станет «Атлетико», игра состоится 15 июня и начнётся в 22:00 мск.

«У нас очень хорошее чувство. Мы собираемся сыграть в уникальном, новом соревновании. Мы очень рады быть здесь.

Играть на клубном чемпионате мира — это фантастика. Мы с нетерпением ждём начала тренировок и старта турнира в воскресенье. Выиграть Лигу чемпионов впервые в истории клуба — это невероятно для “Пари Сен-Жермен”. Сейчас самое время вернуться на соревнования и выиграть клубный чемпионат мира.

Мы начнём турнир матчем с европейским клубом, а именно с “Атлетико”. Мы хорошо знаем друг друга, потому что в этом сезоне встречались в Лиге чемпионов. Это будет тяжёлый матч, но мы готовы играть с любым клубом», — приводит слова Энрике сайт «ПСЖ».

В нынешнем сезоне «ПСЖ» выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции и впервые в истории стал победителем Лиги чемпионов.

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