«Манчестер Юнайтед» объявил о подписании контракта с Куньей по схеме «5+1»

«Трудно выразить словами мои чувства по поводу того, что я стал игроком “Манчестер Юнайтед”. С тех пор как я был ребёнком в Бразилии и смотрел матчи Премьер-лиги по телевизору в доме моей бабушки, “Ман Юнайтед” считался моей любимой английской командой, и я мечтал носить красную футболку. Я хочу поблагодарить свою семью и всех, кто помог мне воплотить эту мечту в реальность.



Не могу дождаться начала предсезонной подготовки, чтобы познакомиться с товарищами по команде и подготовиться к предстоящему сезону. Теперь я полностью сосредоточен на упорной работе, чтобы стать ценной частью команды и помочь этому клубу вернуться на вершину», — сказал Кунья.