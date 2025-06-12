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Экс-футболист ЦСКА Жо вновь арестован в Бразилии

Бывший футболист московского ЦСКА Жо вновь арестован в Бразилии, сообщает Globo.

Источник: Getty Images

По данным источника, 38-летнего игрока задержали в аэропорту Сан-Паулу за неуплату алиментов. Полиция арестовала Жо во время посадки на самолет. Примечательно, что это не первое задержание футболиста за неуплату алиментов: год назад его арестовали возле стадиона перед матчем.

Жо выступал за ЦСКА в 2006—2008 годах. Он известен и по игре за английские «Манчестер Сити» и «Эвертон», турецкий «Галатасарай». Бразилец находится без команды с февраля текущего года, но не объявлял о завершении карьеры.

Ранее сегодня, 12 июня, бывшая звезда «Спартака» Квинси Промес был арестован в своем доме в Дубае.