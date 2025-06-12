Экс-футболист ЦСКА Жо вновь арестован в Бразилии

По данным источника, 38-летнего игрока задержали в аэропорту Сан-Паулу за неуплату алиментов. Полиция арестовала Жо во время посадки на самолет. Примечательно, что это не первое задержание футболиста за неуплату алиментов: год назад его арестовали возле стадиона перед матчем.