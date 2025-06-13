Самый эффективный тренер АПЛ. Теперь Томас Франк — в «Тоттенхэме»

«Брентфорд» Франка — редкий пример клуба, который после выхода в Премьер-лигу не превратился в лифт (в АПЛ действительно наметилась такая грустная тенденция из-за пропасти между двумя высшими дивизионами). Команда продержалась в элите уже четыре сезона. И лишь один раз попала в затяжной кризис — в прошлом году (16-е место), когда из-за дисквалификации не играл Тони, а состав вымер из-за эпидемии травм. Всё остальное время «Брентфорд» был крепким и неуступчивым середняком. В прошедшем сезоне вообще претендовали на еврокубки, но подвели ошибки в отдельных матчах.