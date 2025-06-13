Защитник «Атлетико» Лангле — о КЧМ: мы можем войти в историю футбола

«Атлетико» сыграет в группе B клубного чемпионата мира. Кроме мадридского клуба, в ней также находятся «ПСЖ», «Ботафого» и «Сиэтл Саундерс». Первый свой матч «матрасники» проведут 15 июня в Пасадине на стадионе «Роуз Боул» против «ПСЖ».