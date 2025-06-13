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Жорди Альба высказался о двух годах в «Интер Майами»

Защитник американского «Интер Майами» Жорди Альба высказался о двух годах в клубе.

Источник: Чемпионат.com

Защитник американского «Интер Майами» Жорди Альба высказался о двух годах в клубе.

"Клуб действительно заботился обо мне с первого дня. Моя семья также чувствует себя здесь как дома, и у меня по-прежнему есть желание соревноваться и продолжать побеждать. Надеюсь, что нам как клубу удастся достичь многого из того, к чему мы стремились.

Может, мне и 36 лет, но желание всё ещё есть, и так будет до того дня, когда я решу повесить свои бутсы на гвоздь. Пока моё тело выдерживает и я сохраняю тот же настрой, я буду продолжать бороться за достижение каждой цели, которую ставлю перед собой", — приводит слова Альбы официальный сайт ФИФА.