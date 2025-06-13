Жорди Альба высказался о двух годах в «Интер Майами»

Может, мне и 36 лет, но желание всё ещё есть, и так будет до того дня, когда я решу повесить свои бутсы на гвоздь. Пока моё тело выдерживает и я сохраняю тот же настрой, я буду продолжать бороться за достижение каждой цели, которую ставлю перед собой", — приводит слова Альбы официальный сайт ФИФА.