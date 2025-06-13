TEAMtalk: «Манчестер Сити» рассматривает тер Штегена на замену Эдерсону

По информации источника, сине-гранатовые готовы рассмотреть предложения по игроку сборной Германии. Подчёркивается, что Эдерсон может покинуть стан «горожан» после клубного чемпионата мира. Интерес к бразильскому вратарю проявляют в Европе и в Саудовской Аравии.