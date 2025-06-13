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TEAMtalk: «Манчестер Сити» рассматривает тер Штегена на замену Эдерсону

«Манчестер Сити» включил 33-летнего вратаря «Барселоны» Марк-Андре тер Штегена в шорт-лист футболистов, способных потенциально заменить нынешнего голкипера Эдерсона.

Источник: Чемпионат.com

«Манчестер Сити» включил 33-летнего вратаря «Барселоны» Марк-Андре тер Штегена в шорт-лист футболистов, способных потенциально заменить нынешнего голкипера Эдерсона. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, сине-гранатовые готовы рассмотреть предложения по игроку сборной Германии. Подчёркивается, что Эдерсон может покинуть стан «горожан» после клубного чемпионата мира. Интерес к бразильскому вратарю проявляют в Европе и в Саудовской Аравии.

Тер Штеген выступает в составе каталонского клуба с лета 2014 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.