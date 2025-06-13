Экс-тренер сборной Турции предложил тер Штегену перейти в «Галатасарай»

«Переход Тер Штегена в “Галатасарай” — реальная вероятность. Он может стать идеальной заменой Муслере. Он вратарь с богатым опытом. Не знаю, отпустит ли его Флик, но если “Галатасарай” настроен серьёзно, то почему бы и нет? Если “Барса” даст разрешение, это может произойти. Всё зависит от профессионализма и навыков ведения переговоров. Там, где есть финансовая устойчивость, любой трансфер возможен. Игроки сначала оценивают финансовые условия, а потом уже всё остальное», — приводит слова Кочака AS.