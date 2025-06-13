Мастантуоно перешёл в «Реал» за € 63,2 млн, это самый крупный трансфер для Аргентины

«Сливочные» объявили о переходе Мастантуоно сегодня, 13 июня. Футболист присоединится к испанскому клубу после клубного чемпионата мира, который завершится через месяц. Мастантуоно провёл в составе «Ривер Плейт» 61 матч. На его счету 10 голов и семь результативных передач.