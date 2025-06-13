Проблемные звёзды возвращаются в топ-клубы. А что с ними будет дальше?

Но всё же в карьере Жоау был период, когда он выделялся — в «Бенфике». Именно оттуда его и забрал «Атлетико» за € 127 млн. И лиссабонцы не против вернуть воспитанника. По информации Caught Offside, клуб ведёт переговоры с «Челси». Но «Бенфика» желает арендовать Феликса, тогда как лондонцы хотят полноценного трансфера. Transfermarkt оценивает Жоау всего в € 25 млн, а «Челси» взял его из «Атлетико» летом 2024 года за € 52 млн. Вероятно, сумма в € 30−35 млн устроит лондонцев.