Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
15.06
Аль-Ахли
:
Интер
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.90
П2
2.05
Футбол. Зарубежный
15.06
Бавария
:
Окленд
Все коэффициенты
П1
1.01
X
26.00
П2
70.00
Футбол. Зарубежный
15.06
ПСЖ
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.90
П2
4.00
Футбол. Зарубежный
16.06
Палмейрас
:
Порту
Все коэффициенты
П1
2.69
X
3.34
П2
2.71
Футбол. Зарубежный
16.06
Ботафого
:
Сиэтл Саундерс
Все коэффициенты
П1
2.01
X
3.65
П2
3.81
Футбол. Зарубежный
16.06
Челси
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.00
П2
9.50

Месси поделился ожиданиями от грядущего клубного чемпионата мира

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси высказался о предстоящем клубном чемпионате мира, который начнётся 15 июня.

Источник: Getty Images

«Что ж, это интересное соревнование. Обладать возможностью принять в нём участие — это здорово. Мои ожидания отличаются от тех, что были у меня, когда я играл за другие команды. Горю желанием и с нетерпением жду возможности сразиться с лучшими [клубами] и добиться успеха», — сказал 37-летний нападающий в интервью журналисту Фавиану Рэнкелу.

«Интер Майами» сыграет в одной группе с египетским «Аль-Ахли» (15 июня), «Порту» (19 июня) и «Палмейрасом» (24 июня). Финальная игра соревнования состоится 13 июля.