Месси поделился ожиданиями от грядущего клубного чемпионата мира

«Что ж, это интересное соревнование. Обладать возможностью принять в нём участие — это здорово. Мои ожидания отличаются от тех, что были у меня, когда я играл за другие команды. Горю желанием и с нетерпением жду возможности сразиться с лучшими [клубами] и добиться успеха», — сказал 37-летний нападающий в интервью журналисту Фавиану Рэнкелу.