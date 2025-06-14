Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
15.06
Аль-Ахли
:
Интер
Все коэффициенты
П1
3.47
X
3.90
П2
2.05
Футбол. Зарубежный
15.06
Бавария
:
Окленд
Все коэффициенты
П1
1.01
X
26.00
П2
70.00
Футбол. Зарубежный
15.06
ПСЖ
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.90
П2
4.00
Футбол. Зарубежный
16.06
Палмейрас
:
Порту
Все коэффициенты
П1
2.64
X
3.30
П2
2.80
Футбол. Зарубежный
16.06
Ботафого
:
Сиэтл Саундерс
Все коэффициенты
П1
2.01
X
3.70
П2
3.81
Футбол. Зарубежный
16.06
Челси
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.00
П2
9.50

Дэвид Бекхэм удостоен рыцарского звания. Теперь англичанин сможет именоваться сэром

Бывший капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм представлен к титулу рыцаря-бакалавра. 14 июня в Лондоне проходит торжественная церемония, на которой был оглашен наградной список.

Источник: Getty Images

Бекхэм, на клубном уровне поигравший за «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Милан», «ПСЖ» и другие клубы, был удостоен чести за заслуги в спорте и благотворительности. Теперь экс-футболист сможет именоваться сэром, а его супруга Виктория — леди.

50-летний Бекхэм не отходит от футбола и после окончания карьеры: он является совладельцем клубов «Интер Майами» и «Солфорд Сити». Дэвид также является послом всемирной благотворительной организации ЮНИСЕФ с 2005 года, а с прошлого года — послом Фонда короля Карла III.