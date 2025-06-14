Дэвид Бекхэм удостоен рыцарского звания. Теперь англичанин сможет именоваться сэром

50-летний Бекхэм не отходит от футбола и после окончания карьеры: он является совладельцем клубов «Интер Майами» и «Солфорд Сити». Дэвид также является послом всемирной благотворительной организации ЮНИСЕФ с 2005 года, а с прошлого года — послом Фонда короля Карла III.