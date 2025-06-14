Дэвид Бекхэм удостоен рыцарского звания. Теперь англичанин сможет именоваться сэром

Бекхэм, на клубном уровне поигравший за «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Милан», «ПСЖ» и другие клубы, был удостоен чести за заслуги в спорте и благотворительности. Теперь экс-футболист сможет именоваться сэром, а его супруга Виктория — леди.
50-летний Бекхэм не отходит от футбола и после окончания карьеры: он является совладельцем клубов «Интер Майами» и «Солфорд Сити». Дэвид также является послом всемирной благотворительной организации ЮНИСЕФ с 2005 года, а с прошлого года — послом Фонда короля Карла III.