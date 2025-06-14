Что важно знать о клубном чемпионате мира по футболу

«Думаю, что в какой-то степени мне нужно позаботиться о себе, потому что если я получу травму в клубном чемпионате мира, то что мне делать? На этом этапе никто не станет обо мне заботиться. Так что, вероятно, есть большая вероятность, что я не буду играть в это, но я не знаю. Может, буду», — сказал полузащитник «Манчестер Сити».