Инфантино про ЧМ-2026: «Это будет похоже на 104 Супербоула за месяц. Турнир станет крупнейшим и самым инклюзивным в истории»

15 июня в США начнется чемпионат мира среди клубов. В 2026 году в США, Канаде и Мексике пройдет чемпионат мира по футболу.
«Для болельщиков в США и во всем мире клубный чемпионат мира станет уникальной возможностью увидеть некоторые из величайших клубов и игроков мира, легенд, которых мы знаем, и тех, кого мы еще не знаем, но которых никогда не забудем.
Это также великолепная возможность развивать футбол в Северной Америке, особенно в сочетании с ЧМ-2026, который станет крупнейшим и самым инклюзивным в истории, с 48 командами в трех странах и 16 городах.
Это будет похоже на 104 Супербоула всего за месяц.
Соккеру — или, может быть, я должен сказать футболу — все еще чего-то не хватает, чтобы достичь той популярности, которой он пользуется в остальном мире.
Два следующих лета могут стать именно тем необходимым, чтобы сделать футбол видом спорта номер один в США и Канаде», — сказал президент ФИФА Джанни Инфантино.
Источник: USA Today.