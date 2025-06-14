Инфантино про ЧМ-2026: «Это будет похоже на 104 Супербоула за месяц. Турнир станет крупнейшим и самым инклюзивным в истории»

«Для болельщиков в США и ​​во всем мире клубный чемпионат мира станет уникальной возможностью увидеть некоторые из величайших клубов и игроков мира, легенд, которых мы знаем, и тех, кого мы еще не знаем, но которых никогда не забудем.



Это также великолепная возможность развивать футбол в Северной Америке, особенно в сочетании с ЧМ-2026, который станет крупнейшим и самым инклюзивным в истории, с 48 командами в трех странах и 16 городах.



Это будет похоже на 104 Супербоула всего за месяц.



Соккеру — или, может быть, я должен сказать футболу — все еще чего-то не хватает, чтобы достичь той популярности, которой он пользуется в остальном мире.



Два следующих лета могут стать именно тем необходимым, чтобы сделать футбол видом спорта номер один в США и ​​Канаде», — сказал президент ФИФА Джанни Инфантино.