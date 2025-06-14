Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
15.06
Аль-Ахли
:
Интер
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.75
П2
2.15
Футбол. Зарубежный
15.06
Бавария
:
Окленд
Все коэффициенты
П1
1.01
X
28.00
П2
70.00
Футбол. Зарубежный
15.06
ПСЖ
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.87
П2
4.00
Футбол. Зарубежный
16.06
Палмейрас
:
Порту
Все коэффициенты
П1
2.64
X
3.30
П2
2.80
Футбол. Зарубежный
16.06
Ботафого
:
Сиэтл Саундерс
Все коэффициенты
П1
2.01
X
3.65
П2
3.81
Футбол. Зарубежный
16.06
Челси
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.15
П2
10.00

Инфантино про ЧМ-2026: «Это будет похоже на 104 Супербоула за месяц. Турнир станет крупнейшим и самым инклюзивным в истории»

Президент ФИФА Джанни Инфантино сравнил матчи ЧМ-2026 с Супербоулом.

Источник: AP 2024

15 июня в США начнется чемпионат мира среди клубов. В 2026 году в США, Канаде и Мексике пройдет чемпионат мира по футболу.

«Для болельщиков в США и ​​во всем мире клубный чемпионат мира станет уникальной возможностью увидеть некоторые из величайших клубов и игроков мира, легенд, которых мы знаем, и тех, кого мы еще не знаем, но которых никогда не забудем.

Это также великолепная возможность развивать футбол в Северной Америке, особенно в сочетании с ЧМ-2026, который станет крупнейшим и самым инклюзивным в истории, с 48 командами в трех странах и 16 городах.

Это будет похоже на 104 Супербоула всего за месяц.

Соккеру — или, может быть, я должен сказать футболу — все еще чего-то не хватает, чтобы достичь той популярности, которой он пользуется в остальном мире.

Два следующих лета могут стать именно тем необходимым, чтобы сделать футбол видом спорта номер один в США и ​​Канаде», — сказал президент ФИФА Джанни Инфантино.

Источник: USA Today.