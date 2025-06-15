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Бекхэм — теперь сэр: получил рыцарский титул и встал в один ряд с Алексом Фергюсоном

Давно ждал этого.

Дэвид Бекхэм — один из самых популярных футболистов в истории. Экс-полузащитник сборной Англии завоевал больше десяти титулов с «Манчестер Юнайтед». Теперь он встал в один ряд с музыкантом Полом Маккартни, актером Энтони Хопкинсом, тренером Алексом Фергюсоном и другими знаменитыми британцами, которых посвятили в рыцари.

Сэр Дэвид

Дэвид Бекхэм пожимает руку королю Великобритании Карлу III
Дэвид Бекхэм пожимает руку королю Великобритании Карлу IIIИсточник: AP 2024

Бекхэма представили к титулу рыцаря-бакалавра 14 июня в Лондоне на торжественной церемонии у Карла III за заслуги в спорте и благотворительности. Теперь Дэвид сможет именоваться сэром, а его супруга Виктория — леди.

«Сэр Дэвид Бекхэм. Огромные поздравления от всего “Манчестер Юнайтед” с этим особым достижением. Бекс, ты действительно это заслужил», — написала пресс-служба «МЮ» в соцсетях.

За всю историю звание получили чуть больше десяти человек из мира футбола. Среди них Стэнли Мэтьюз, Бобби Чарльтон, Алекс Фергюсон, Альф Рэмзи, Мэтт Басби, Кенни Далглиш и другие. До Бекса в 2024-м сэром стал экс-тренер сборной Англии Гарет Саутгейт.

Давно шел к титулу

Дэвид Бекхэм с актрисами Мерил Стрип (слева) и Кейт Уинслет
Дэвид Бекхэм с актрисами Мерил Стрип (слева) и Кейт УинслетИсточник: AP 2024

По информации The Sun, экс-футболист ждал рыцарский титул много лет — впервые его номинировали еще в 2011 году за помощь в одобрении заявки на Олимпиаду в Лондоне. Однако позднее произошла череда скандалов: Бекхэма обвинили в уходе от уплаты налогов, плюс в Сети появились слитые переписки, в которых он рассказывал, что занимался благотворительностью только с целью получить звание сэра. Сам Дэвид признавал подлинность этих писем.

В 2021 году налоговый скандал завершился — статус Бекхэма сменился с «красного» на «зеленый», и экс-полузащитник сборной Англии вновь вернулся в список претендентов.

В нынешние дни о проколах Дэвида почти не вспоминают. Он поработал над образом и давно не попадает в неприятности, а в последние годы вообще сильно сблизился с королевской семьей. Например, общается с наследником престола принцем Уильямом и его женой Кейт Миддлтон — вместе они продвигали социальную программу Heads Up, связанную с психическим здоровьем. В 2022 году, когда скончалась Елизавета II, Бекхэм отстоял 13 часов в очереди, чтобы проститься с королевой.

50-летний Дэвид не отходит от футбола и после окончания карьеры: занимает пост совладельца клубов «Интер Майами» и «Солфорд Сити». Также он является послом всемирной благотворительной организации ЮНИСЕФ, а с прошлого года — послом Фонда короля Карла III.