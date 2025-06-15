Бекхэм — теперь сэр: получил рыцарский титул и встал в один ряд с Алексом Фергюсоном

В нынешние дни о проколах Дэвида почти не вспоминают. Он поработал над образом и давно не попадает в неприятности, а в последние годы вообще сильно сблизился с королевской семьей. Например, общается с наследником престола принцем Уильямом и его женой Кейт Миддлтон — вместе они продвигали социальную программу Heads Up, связанную с психическим здоровьем. В 2022 году, когда скончалась Елизавета II, Бекхэм отстоял 13 часов в очереди, чтобы проститься с королевой.