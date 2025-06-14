Фанаты боятся ехать в США. Клубный чемпионат мира может стать самым убыточным турниром ФИФА

В ночь на воскресенье в Майами стартует клубный чемпионат мира. Соревнование, на которое ФИФА делала большую ставку, может обернуться мощным провалом. Несмотря на крупные потенциальные доходы в миллиарды долларов, реальность, скорее всего, окажется ниже первоначальных ожиданий.
В ФИФА думали, что КЧМ принесет на несколько миллиардов больше, чем выходит на деле
О призовом фонде в миллиард долларов многие уже наслышаны. Отчасти благодаря ему европейские клубы остались заинтересованными в турнире, несмотря на общее недовольство. Однако изначально ФИФА планировала, что каждый участник получит по 50 миллионов долларов только за участие.
Президент федерации Джанни Инфантино в 2023 году заявлял, что КЧМ станет «вторым по значимости турниром мира после чемпионата мира среди сборных». Ожидалось, что только реализация телевизионных прав принесет свыше четырех миллиардов долларов.
ФИФА долгое время вела переговоры с несколькими бродкастерами, в том числе с Apple TV. Но, по данным Sport Business Journal, стриминг-сервис предложил в четыре раза меньше. Из-за этого ФИФА пришлось даже проводить экстренное заседание и открывать тендер.
Однако эта идея обернулась провалом — заявок не было. Бродкастеры опасались небольших рейтингов, ведь КЧМ пройдет в неудобное время для основных рынков. Не все были уверены и в том, состоится ли чемпионат мира вообще. В итоге ФИФА все-таки посмотрела на ситуацию трезво и снизила цену на права. Правда, главным бродкастером стал DAZN, а не Apple.
Аналогичная ситуация была и со спонсорами. По информации The Guardian, за полгода до старта ФИФА смогла заключить лишь одно коммерческое соглашение — с китайской Hisense. А действующий пул рекламодателей заявлял, что считает КЧМ частью уже действующих контрактов. Но в ФИФА настаивали, что это новый турнир, поэтому нужны новые сделки.
В результате ФИФА удалось найти четырех главных спонсоров КЧМ-2025:
— Hisense, который, по данным SBJ, заплатит около 90 миллионов долларов;
— AB InBev (крупнейший в мире производитель алкогольных напитков), который сотрудничает с ФИФА уже почти 40 лет;
— Bank of America;
— Coca-Cola.
Причем создание отдельного спонсорского пула под КЧМ-2025 настолько разозлило американскую компанию (а также немецкий adidas), что она подала иск в Швейцарский арбитражный суд. Coca-Cola хотела доказать свой статус официального партнера ФИФА. Видимо, стороны договорились «полюбовно», так как суд так и не принял решения, а федерация уже назначила компанию одним из своих спонсоров.
Да, помимо топ-четверки есть много компаний поменьше. А под самый конец ФИФА смогла найти еще одного рекламодателя-инвестора — Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF). Размер соглашения неизвестен, но сам его факт открывает огромные возможности для конспирологии.
Влияние Саудовской Аравии на финансы КЧМ-2025 — огромное
Уровень реальных доходов далек от фантазий Инфантино. В результате, как сообщает Sport Business Journal, в ФИФА планируют заработать на КЧМ около двух миллиардов долларов. Почти три четверти всей выручки должны принести коммерческие и телевизионные права. Билеты, сфера обслуживания, продажа мерча, еды и парковочных мест (это важная статья доходов в США) — около полумиллиарда долларов.
Появление PIF среди спонсоров всего за полгода до старта турнира выглядит странно. И раньше казалось, что Саудовская Аравия через разные схемы финансово помогла ФИФА с КЧМ-2025 в обмен на проведение ЧМ-2034. Теперь это стало еще более очевидным. Вряд ли совпадение, что чемпионат мира среди сборных был отдан королевству всего через два дня после заключения контракта с DAZN. А через несколько недель после этой сделки компания Surj Sports, входящая в структуру PIF, инвестировала в DAZN миллиард долларов.
Причем соглашение DAZN и ФИФА оказалось уникальным: ОТТ-сервис обязался показать все матчи КЧМ-2025 бесплатно по всему миру. А там, где компания отсутствует, права были проданы по сублицензии (как, например, Okko в России). Болельщики опасаются, что сервисы DAZN просто не выдержат такого наплыва пользователей.
Но если DAZN реализует свои цели, то это будет революцией в телевещании. Ведь ранее все ведущие лиги и организации всегда стремились выйти либо на бесплатное, либо на кабельное телевидение. Чемпионаты мира, Олимпиады — все по ТВ. Даже в Северной Америке лиги зарабатывают прежде всего от телеканалов, хотя уровень цифровизации здесь один из ведущих в мире. Успех DAZN позволит OTT-сервису бороться на равных с основными игроками по всему миру.
В итоге, по мнению Associated Press, большой призовой фонд в миллиард долларов (рекордный для столь краткосрочных турниров) сформировался во многом за счет контракта с DAZN. Или, между строк, за счет Саудовской Аравии, которая покрыла расходы сервиса.
Общие траты на проведение турнира могут превысить два миллиарда долларов. Из них призовой фонд составит половину, еще 250 миллионов ФИФА распределит по национальным ассоциациям в качестве «бонуса» в честь первого, обновленного КЧМ. Оставшиеся деньги уйдут на организацию турнира.
Вряд ли чемпионат мира будет окупаемым, однако ФИФА прежде всего закладывает в него «долгосрочные перспективы». Что КЧМ-2025 всем понравится и через четыре года он состоится вновь. Уже с более заинтересованными спонсорами и бродкастерами. По крайней мере, клубам КЧМ точно может понравиться из-за огромных выплат. Но что насчет болельщиков?
За месяц клубы могут заработать свыше 100 миллионов
Клубы — участники КЧМ-2025 получат от ФИФА миллиард: из них 525 миллионов — это фиксированные выплаты непосредственно за участие. А вот оставшиеся 475 нужно будет заработать.
Команды из Северной Америки, Азии и Африки получат по 9,55 миллиона за приезд на КЧМ-2025. «Окленд Сити» — сильнейшая команда Океании последних четырех лет — лишь 3,58.
Шесть южноамериканских клубов заработают по 15,21 миллиона, а выплаты 12 европейским командам будут разными: от 12,81 до 38,19. Бонус за участие зависит от спортивных и коммерческих факторов. Если бы учитывались только «спортивные показатели», то «Зальцбургу» достались бы минимальные 12,81 миллиона, а «Манчестер Сити» (лучшая команда рейтинга УЕФА до старта сезона-2024/25) — максимальные 38,19.
Так что на данный момент подсчитать точные значения для каждого европейского участника невозможно. Но, видимо, максимально доступные 125 миллионов может заработать только «Сити». Для этого команде необходимо выиграть турнир, победив всех соперников в том числе на групповом этапе.
Бонусы за результат на КЧМ-2025 будут такими:
— победа на групповом этапе — 2 миллиона долларов, ничья — 1;
— выход в ⅛ финала — 7,5;
— выход в четвертьфинал — 13,125;
— выход в полуфинал — 21;
— выход в финал — 30;
— победа на клубном чемпионате мира — дополнительные 10 миллионов. А также специальная золотая нашивка от ФИФА на следующие четыре сезона.
Все бонусы суммируются. Так что финалисты из Европы могут легко заработать за четыре недели в США свыше 100 миллионов долларов. Именно поэтому клубы так активно закупались во время специально открытого трансферного окна. А «Реал» вообще забрал Трента Александра-Арнолда из «Ливерпуля» за 10 миллионов евро, хотя его контракт истекал 30 июня — есть возможность окупить все затраты буквально за две недели. Ту же сделку «Бавария» провернула с Джонатаном Та.
Для сравнения, победитель Лиги чемпионов-2024/25 «ПСЖ» выручил свыше 148 миллионов евро (более 170 миллионов долларов) c учетом бонуса за Суперкубок-2025. Но это за весь сезон. Правда, парижане заработали десятки миллионов на билетах, а на КЧМ весь доход со стадионов пойдет на счета ФИФА. И с ними уже есть проблемы.
Билеты продаются тяжело из-за ошибочной политики ФИФА, а туристы опасаются ехать в США
На билетах, сфере обслуживания и прочих доходах с матчдэя ФИФА планировала заработать свыше 400 миллионов долларов. Логика была проста: американцы любят спорт, поэтому готовы будут скупить дорогие билеты на КЧМ. И даже не на самые интересные вывески.
Но и здесь реальность оказалась разочаровывающей: билеты в целом продаются очень плохо. Болельщики жаловались на слишком высокую стоимость и на систему динамических цен (когда цена зависит от спроса). В результате спрос оказался крайне небольшим. Настолько, что минимальные цены на финал упали в шесть раз, а на полуфиналы — в пять.
Этот маневр также оттолкнул болельщиков: они могли обменять заранее купленные дорогие билеты на дешевые. Но пришлось платить комиссию, которая могла составить 10 процентов от стоимости. Получается, что частично потери от снижения цен были компенсированы за счет уже купленных билетов.
Особенно провал политики заметен на матче открытия. ФИФА пригласила на КЧМ «Интер Майами» с Лионелем Месси. Это решение вызвало большие споры, так как клуб получил путевку только за победу в регулярном чемпионате-2024. Фактически команда просто стала сильнейшей в своей конференции МЛС. И в плей-офф «Интер» вылетел от «Атланты Юнайтед» с Алексеем Миранчуком.
Приглашение «Интера» — мощный маркетинговый ход. ФИФА нужен был Месси на КЧМ. Вот только в федерации переоценили его популярность: за неделю до матча открытия с египетским «Аль-Ахли» было продано всего 20 тысяч билетов. На 65-тысячный стадион в Майами. Сначала болельщики отказывали брать билеты из-за высоких цен (они начинались от 359 долларов), но даже после снижения до 55 сильный спрос не возник. Лео выступает в США на регулярной основе, и билет на матч «Интер Майами» можно купить по более дешевой цене.
В результате сейчас на матч открытия турнира, который Инфантино хочет сделать вторым по значимости в мире, продаются «социальные» билеты. Студенты из Майами могут попасть на стадион всего за четыре доллара: к одному купленному билету за 20 баксов идут дополнительные четыре. Также ФИФА по требованию DAZN перенаправит болельщиков в центральные сектора, чтобы сделать приятную ТВ-картинку без пустот на стадионе.
Такой же тренд прослеживается на большинстве матчей. Лишь некоторые уже сейчас почти гарантировали солд-аут: все встречи группового этапа мадридского «Реала» и игра «Баварии» с «Окленд Сити» в Цинциннати. Также данные ресейл-порталов говорят, что более-менее хорошо продаются билеты на «ПСЖ».
Нет ажиотажа на билеты на матчи и латиноамериканских команд. Хотя именно клубы из Мексики и Южной Америки считаются даже более популярными в США, чем команды МЛС. Причина проста: ужесточение миграционных правил в стране и крайне жесткая политика Иммиграционной полиции (ICE).
И это не преувеличение. Американские СМИ прямо утверждают, что заморозка виз, деятельность «айсов», а также кейсы с незаконными задержаниями легальных мигрантов и туристов в аэропортах страны отпугивают фанатов от приезда в США. Уже сейчас представители оргкомитета ЧМ-2026 опасаются, что политика Дональда Трампа негативно скажется на посещаемости и доходах чемпионата мира.
Возможно, реальная прибыль от билетов будет намного меньшей, чем ожидалось ранее. Чуть ли не на сотни миллионов долларов. И с большой вероятностью КЧМ-2025 станет глубоко убыточным. Однако вряд ли Инфантино так легко избавится от турнира. Вероятнее всего, именно КЧМ-2029 станет маркером. Он также может пройти в США — страна подала заявку. В соперниках — Австралия, Новая Зеландия, Марокко и Португалия с Испанией, которые подали совместную заявку. Кажется, что в Европе с билетами и доходами проблем точно быть не должно. Пока же последим, чем в финансовом и спортивном плане закончится нынешний турнир.