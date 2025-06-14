Фанаты боятся ехать в США. Клубный чемпионат мира может стать самым убыточным турниром ФИФА

Возможно, реальная прибыль от билетов будет намного меньшей, чем ожидалось ранее. Чуть ли не на сотни миллионов долларов. И с большой вероятностью КЧМ-2025 станет глубоко убыточным. Однако вряд ли Инфантино так легко избавится от турнира. Вероятнее всего, именно КЧМ-2029 станет маркером. Он также может пройти в США — страна подала заявку. В соперниках — Австралия, Новая Зеландия, Марокко и Португалия с Испанией, которые подали совместную заявку. Кажется, что в Европе с билетами и доходами проблем точно быть не должно. Пока же последим, чем в финансовом и спортивном плане закончится нынешний турнир.