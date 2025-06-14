«Тоттенхэм» близок к выкупу Теля у «Баварии», пишут СМИ

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Лондонский «Тоттенхэм» близок к завершению сделки с мюнхенской «Баварией» по поводу полноценного перехода французского футболиста Матиса Теля за 30 миллионов фунтов стерлингов (35 млн евро), сообщает Sky Sports.
По информации источника, первоначально трансфер инициировал предыдущий главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу, но окончательное одобрение сделки дал его преемник — датский специалист Томас Франк. О его назначении объявлено в четверг.
В минувшем сезоне Тель выступал за лондонский клуб с января на правах аренды, в рамках которой «шпоры» заплатили 7,3 млн фунтов (8,5 млн евро). За это время 20-летний форвард провел 20 матчей, в которых забил три гола.
По итогам минувшего сезона чемпионата Англии «Тоттенхэм» набрал 38 очков и расположился на 17-м месте в таблице, что является худшим показателем за всю историю команды в Английской премьер-лиге (АПЛ). При этом, «шпоры» впервые за 17 лет завоевали титул, победив в Лиге Европы.