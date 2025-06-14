«Тоттенхэм» близок к выкупу Теля у «Баварии», пишут СМИ

По итогам минувшего сезона чемпионата Англии «Тоттенхэм» набрал 38 очков и расположился на 17-м месте в таблице, что является худшим показателем за всю историю команды в Английской премьер-лиге (АПЛ). При этом, «шпоры» впервые за 17 лет завоевали титул, победив в Лиге Европы.