Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
15.06
Аль-Ахли
:
Интер
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.75
П2
2.14
Футбол. Зарубежный
15.06
Бавария
:
Окленд
Все коэффициенты
П1
1.01
X
35.00
П2
70.00
Футбол. Зарубежный
15.06
ПСЖ
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.85
П2
3.91
Футбол. Зарубежный
16.06
Палмейрас
:
Порту
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.35
П2
3.00
Футбол. Зарубежный
16.06
Ботафого
:
Сиэтл Саундерс
Все коэффициенты
П1
2.02
X
3.65
П2
3.81
Футбол. Зарубежный
16.06
Челси
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.22
П2
10.00

«Тоттенхэм» близок к выкупу Теля у «Баварии», пишут СМИ

Sky Sports: Тоттенхэм близок к выкупу полузащитника Баварии Теля за 35 млн евро.

Источник: Reuters

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Лондонский «Тоттенхэм» близок к завершению сделки с мюнхенской «Баварией» по поводу полноценного перехода французского футболиста Матиса Теля за 30 миллионов фунтов стерлингов (35 млн евро), сообщает Sky Sports.

По информации источника, первоначально трансфер инициировал предыдущий главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу, но окончательное одобрение сделки дал его преемник — датский специалист Томас Франк. О его назначении объявлено в четверг.

В минувшем сезоне Тель выступал за лондонский клуб с января на правах аренды, в рамках которой «шпоры» заплатили 7,3 млн фунтов (8,5 млн евро). За это время 20-летний форвард провел 20 матчей, в которых забил три гола.

По итогам минувшего сезона чемпионата Англии «Тоттенхэм» набрал 38 очков и расположился на 17-м месте в таблице, что является худшим показателем за всю историю команды в Английской премьер-лиге (АПЛ). При этом, «шпоры» впервые за 17 лет завоевали титул, победив в Лиге Европы.