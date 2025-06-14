Василий Березуцкий покинул пост главного тренера «Сабаха»

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Азербайджанский «Сабах» расторг контракт с главным тренером Василием Березуцким по взаимному согласию сторон, сообщается на сайте футбольного клуба.
Причиной расторжения трудового соглашения называются семейные обстоятельства.
«Футбольный клуб “Сабах” сообщает, что в связи с семейными обстоятельствами по взаимному согласию было принято решение о расторжении контракта с главным тренером Василием Березуцким», — отмечается в заявлении.
В мае «Сабах» в финальном матче Кубка Азербайджана обыграл в дополнительное время чемпиона страны «Карабах» со счетом 3:2. Для Березуцкого этот трофей стал первым в тренерской карьере, также он стал первым за все время существования клуба.
Березуцкий возглавлял «Сабах» с ноября 2024 года, что стало для него первым опытом в должности главного тренера. До этого он был ассистентом в московском ЦСКА, «Краснодаре» и китайском «Шанхай Шэньхуа».