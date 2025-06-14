Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
15.06
Аль-Ахли
:
Интер
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.75
П2
2.14
Футбол. Зарубежный
15.06
Бавария
:
Окленд
Все коэффициенты
П1
1.01
X
35.00
П2
70.00
Футбол. Зарубежный
15.06
ПСЖ
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.85
П2
3.91
Футбол. Зарубежный
16.06
Палмейрас
:
Порту
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.35
П2
3.00
Футбол. Зарубежный
16.06
Ботафого
:
Сиэтл Саундерс
Все коэффициенты
П1
2.02
X
3.65
П2
3.81
Футбол. Зарубежный
16.06
Челси
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.22
П2
10.00

Василий Березуцкий покинул пост главного тренера «Сабаха»

Василий Березуцкий покинул пост главного тренера футбольного клуба «Сабах».

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Азербайджанский «Сабах» расторг контракт с главным тренером Василием Березуцким по взаимному согласию сторон, сообщается на сайте футбольного клуба.

Причиной расторжения трудового соглашения называются семейные обстоятельства.

«Футбольный клуб “Сабах” сообщает, что в связи с семейными обстоятельствами по взаимному согласию было принято решение о расторжении контракта с главным тренером Василием Березуцким», — отмечается в заявлении.

В мае «Сабах» в финальном матче Кубка Азербайджана обыграл в дополнительное время чемпиона страны «Карабах» со счетом 3:2. Для Березуцкого этот трофей стал первым в тренерской карьере, также он стал первым за все время существования клуба.

Березуцкий возглавлял «Сабах» с ноября 2024 года, что стало для него первым опытом в должности главного тренера. До этого он был ассистентом в московском ЦСКА, «Краснодаре» и китайском «Шанхай Шэньхуа».