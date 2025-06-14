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Жерар Пике — о «Золотом мяче»: я бы предпочёл, чтобы победил Ямаль

Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике поделился мнением, какой футболист в наибольшей степени заслуживает выиграть «Золотой мяч» — 2025.

Источник: Чемпионат.com

Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике поделился мнением, какой футболист в наибольшей степени заслуживает выиграть «Золотой мяч» — 2025.

«Я играл с Дембеле и Ямалем. Я делил с ними раздевалку. Они невероятные люди. Я очень люблю их обоих. Усман был мне как брат, потому что, когда он пришёл в “Барселону”, ты уже знал, что он из себя представляет. И Ламин тоже, я думаю, он очень, очень талантлив, очень особенный. Я бы предпочёл, чтобы победил Ямаль, потому что он сейчас в “Барселоне”. Но мне также очень нравится Дембеле, и, если он победит, я тоже буду счастлив», — приводит слова Пике Barca News.

Различные спортивные издания называют в качестве главных претендентов на «Золотой мяч» следующих игроков: Усмана Дембеле («ПСЖ»), Ламина Ямаля («Барселона»), Рафинью («Барселона») и Мохамеда Салаха («Ливерпуль»).