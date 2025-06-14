Пике — об Энрике: невероятный специалист с менталитетом настоящего лидера

"Я с ним знаком, у меня была возможность играть под его руководством на протяжении трёх сезонов. Он невероятный специалист с менталитетом настоящего лидера. Энрике всегда давал понять, что он не нуждается в суперзвёздах — ему нужен коллектив, который в едином порыве будет сражаться ради общей цели. И такая команда сейчас у него сейчас.