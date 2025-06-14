Фальк: Вирц мог заработать в «Баварии» на € 24 млн больше, чем в «Ливерпуле»

Кроме того, в мюнхенском клубе, по данным источника, рады, что им не придётся менять тактическую схему с двумя вингерами. В случае согласия Вирца на переход, его нужно было бы разместить на поле с другим атакующим полузащитником — Джамалом Мусиалой. Ранее сообщалось, что Флориан Вирц согласовал все условия с «Ливерпулем».