«Никаких сомнений». Луис Энрике вновь ответил, кому должен достаться «ЗМ»-2025

В минувшей кампании Усман Дембеле стал с «ПСЖ» победителем Лиги чемпионов УЕФА, а также чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка Франции. В составе сборной Франции он занял третье место в розыгрыше Лиги наций УЕФА. Вручение «Золотого мяча» от французского журнала France Football запланировано на сентябрь текущего года. Главными конкурентами француза в СМИ называются футболисты «Барселоны» — Ламин Ямаль, Рафинья и Педри.