Не такого старта КЧМ мы ждали. «Интер» Месси отскакивал, но как же не повезло Лео дальше!

На 33-й минуте «Аль-Ахли» провёл очень опасный угловой. Дебютант команды Ахмед Сайед навесил в район вратарской на Ашрафа Дари, который плотно пробил в створ ворот — Устари с трудом среагировал и спас команду от гола. Под конец тайма «Аль-Ахли» вообще заработал пенальти. Сайеда уже много раз сбивали с ног, а на этот раз сбили прямо в районе 11-метровой отметки. К мячу подошёл многолетний лидер «Аль-Ахли» Трезеге (не путать с французским однофамильцем), однако и его удар тоже парировал Устари. «Мы всё ещё живы благодаря ему», — сказал про своего вратаря Хавьер Маскерано в перерыве.