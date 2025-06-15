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Не такого старта КЧМ мы ждали. «Интер» Месси отскакивал, но как же не повезло Лео дальше!

Зато у турнира уже есть герои. И это вратари.

Источник: Getty Images

Стартовал клубный чемпионат мира! В матче открытия встретились «Интер Майами» и «Аль-Ахли». «Интер» квалифицировался на турнир как победитель регулярного сезона МЛС, а клуб из Египта — как победитель африканской ЛЧ. Для египтян это уже 10-й клубный ЧМ. На последнем они завоевали третье место. Однако это был совсем другой турнир: команд было всего семь, а из Европы — только одна.

У «Интер Майами» нет такого опыта выступлений на турнире, но за него играют топ-звёзды — Месси, Суарес и Бускетс. Поэтому именно «Интер Майами» подходил к игре в статусе фаворита. К тому же матч открытия прошёл на их домашнем «Hard Rock Stadium» в Майами.

«Аль-Ахли» заявил о себе с первых минут — на медленные позиционные атаки от «Интер Майами» египетская команда отвечала намного более опасными контратаками. На восьмой минуте Эмам Ашур выскочил один на один с вратарём Устари, но пробил прямо в него. «Аль-Ахли» постоянно врывался в штрафную, зарабатывал стандарты, а «Интер Майами» отвечал лишь неточными дальними ударами.

Тренер «Аль-Ахли» Хосе Ривейро успел поработать в разных чемпионатах и поднабрался опыта. В этой встрече Ривейро решил сделать ставку на физику и не прогадал. В первом тайме футболисты «Аль-Ахли» просто перебегали возрастных футболистов «Интер Майами», а также были значительно успешнее в единоборствах.

На 33-й минуте «Аль-Ахли» провёл очень опасный угловой. Дебютант команды Ахмед Сайед навесил в район вратарской на Ашрафа Дари, который плотно пробил в створ ворот — Устари с трудом среагировал и спас команду от гола. Под конец тайма «Аль-Ахли» вообще заработал пенальти. Сайеда уже много раз сбивали с ног, а на этот раз сбили прямо в районе 11-метровой отметки. К мячу подошёл многолетний лидер «Аль-Ахли» Трезеге (не путать с французским однофамильцем), однако и его удар тоже парировал Устари. «Мы всё ещё живы благодаря ему», — сказал про своего вратаря Хавьер Маскерано в перерыве.

По статистике xG (ожидаемые забитые мячи) в конце первого тайма: 1,89 у «Аль-Ахли» против 0,06 у «Интера». По ударам в створ — шесть против одного. С такой статистикой ничья по итогам первого тайма — настоящее чудо для «Интер Майами».

Во второй половине встречи египетская сила наконец ослабла, и «Интер Майами» стал чувствовать себя комфортнее. На 57-й минуте Месси пробил из-за штрафной и первый раз попал в створ — удар оказался несложным для вратаря. Затем Месси стянул на себя защитников и выдал пас в штрафную на оказавшегося в одиночестве Марсело Вейгандта, но тот пробил выше ворот.

Вейгандт вышел на поле во втором тайме, и это стало удачным решением. С ним атаки «Интер Майами» стали развиваться значительно быстрее. Однако основная опасность исходила от Месси. На 65-й минуте Лео заработал очередной штрафной и сильно пробил низом — мяч пролетел в считаных сантиметрах от штанги. Казалось, что именно Месси добьётся первого гола для своей команды уже в ближайшие минуты.

На 85-й минуте Месси навесил с левого фланга на Фафа, который классно пробил с отскоком от газона, однако вратарь Эль-Шенави сумел достать мяч прямо из-под перекладины. На последней, 95-й минуте, Эль-Шенави вновь вытащил мяч — уже из левой девятки. Это Месси умудрился закрутить мяч с правого фланга. Можно сказать, что вратарь «Аль-Ахли» стал таким же героем встречи, как и вратарь «Интер Майами» Оскар Устари. Именно благодаря им игра закончилась со счётом 0:0.

Несмотря на отсутствие голов, матч открытия порадовал качественным футболом и обилием опасных моментов. Месси в отличной форме, а «Аль-Ахли» может стать открытием всего турнира. В следующей встрече египетская команда сыграет с «Палмейрасом», и можно смело заявить, что им по силам добиться победы. Ну, а «Интер Майами» ждёт непростая встреча с «Порту».

Аль-Ахли
0:0
Первый тайм: 0:0
Интер
Футбол, Клубный чемпионат мира, Группа A
15.06.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Hard Rock Stadium
Главные тренеры
Хосе Ривейро
Хавьер Маскерано
Нереализованные пенальти
Аль-Ахли
Махмуд Хассан Трезеге
43′
Составы команд
Аль-Ахли
1
Мохамед Эль-Шенави
30
Мохамед Хани
36
Ахмед Набиль Кока
8
Хамди Фати
13
Марван Атея
90+2′
6
Яссер Ибрахим
15
Ашраф Дари
5
Мохамед Али Бен Ромдане
65′
14
Хуссейн Эль-Шахат
9
Вессам Абду Али
79′
19
Мохамед Афша
22
Эмам Ашур
14′
25
Ахмед Сайед
79′
10
Нейц Градишар
7
Махмуд Хассан Трезеге
65′
29
Тахер Мохамед
Интер
19
Оскар Устари
17
Иэн Фрэй
32
Ноа Аллен
10
Лионель Месси
9
Луис Суарес
90+3′
37
Максимилиано Фалькон
5
Серхио Бускетс
86′
55
Фредерико Редондо
31′
21
Тадео Альенде
81′
7
Фабрис-Жан Пико
8
Теласко Сеговия
72′
30
Бенджамин Кремаши
6
Томас Авилес
25′
46′
57
Марсело Вейгандт
Статистика
1
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
14
8
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
10
11
Фолы
10
2
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Алиреза Фагани
(Иран)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти