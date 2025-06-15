Луис Энрике высказался о поездке «ПСЖ» на клубный ЧМ в статусе победителя Лиги чемпионов

— Это очень позитивное чувство. Мы вошли в историю, амбиции у нас были с самого начала сезона. Мы счастливы. Но мы должны подготовиться к этому соревнованию наилучшим образом. Мы уже идём к этому, — приводит слова Энрике издание L'Équipe.