Стало известно, какую зарплату «Галатасарай» предлагает 33-летнему тер Штегену

В минувшем сезоне немец принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в одном из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.