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Стало известно, какую зарплату «Галатасарай» предлагает 33-летнему тер Штегену

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген получил первое предложение о личном контракте от «Галатасарая». Об этом сообщает Sport.es.

Источник: Getty Images

По информации источника, турецкий гранд готов платить 33-летнему голкиперу € 5 млн за сезон. Подчёркивается, что «Галатасарай» рассматривает вариант, как с полноценным трансфером тер Штегена, так и с арендой с правом выкупа по окончании сезона.

В минувшем сезоне немец принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в одном из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.