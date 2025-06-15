Стало известно, какую зарплату «Галатасарай» предлагает 33-летнему тер Штегену

По информации источника, турецкий гранд готов платить 33-летнему голкиперу € 5 млн за сезон. Подчёркивается, что «Галатасарай» рассматривает вариант, как с полноценным трансфером тер Штегена, так и с арендой с правом выкупа по окончании сезона.
В минувшем сезоне немец принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в одном из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.