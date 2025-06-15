Владимир Стогниенко назвал два главных вывода после матча открытия КЧМ

«“Интер Майами” в первом тайме матча с “Аль-Ахли” был очень плох — медленная тяжёлая команда с постоянными потерями мяча. Во втором тайме то ли “Аль-Ахли” устал, то ли выход правого защитника Вейгандта так хозяев взбодрил, но они стали хотя бы двигаться и могли в итоге выиграть. Два главных вывода: “Палмейрас” и “Порту” будет явными фаворитами этой группы. И самое главное: Месси, видимо, к чемпионату мира 2026 придётся готовиться по какой-то специальной программе, иначе аргентинцы столкнутся с серьёзными проблемами», — сказал Стогниенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата».