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Владимир Стогниенко назвал два главных вывода после матча открытия КЧМ

Комментатор Okko Владимир Стогниенко высказался о результате матча открытия клубного чемпионата мира — 2025, в котором «Интер Майами» сыграл вничью с «Аль-Ахли» из Египта.

Источник: Чемпионат.com

Встреча проходила на стадионе «Хард Рок» (Майами, Флорида, США) и завершилась безголевой ничьей — 0:0.

«“Интер Майами” в первом тайме матча с “Аль-Ахли” был очень плох — медленная тяжёлая команда с постоянными потерями мяча. Во втором тайме то ли “Аль-Ахли” устал, то ли выход правого защитника Вейгандта так хозяев взбодрил, но они стали хотя бы двигаться и могли в итоге выиграть. Два главных вывода: “Палмейрас” и “Порту” будет явными фаворитами этой группы. И самое главное: Месси, видимо, к чемпионату мира 2026 придётся готовиться по какой-то специальной программе, иначе аргентинцы столкнутся с серьёзными проблемами», — сказал Стогниенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата».