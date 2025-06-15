Легенда сборной Украины поругался из-за русского языка с 16-летним блогером

У этого блогера под ником RENEPRO более 800 тысяч подписчиков в TikTok, где он и опубликовал соответствующее видео.
На видео запечатлено, как 39-летний Селезнев и 16-летний RENEPRO ругаются во время футбольного матча.
Евгению не понравилось, что юный блогер попросил его не разговаривать на русском языке.
При этом во время ссоры, видео которой опубликовано в соцсети, общение идет уже на украинском.
Селезнев заявил блогеру, что знает четыре языка, а также спросил у того, сколько ему лет. Когда RENEPRO ответил, что ему 16 лет, легенда сборной Украины сказал: «И ты будешь учить, на каком языке мне разговаривать?».
Селезнев также потроллил RENEPRO, сказав, что у него сын старше этого блогера.
Напомним, что в 2016 году Селезнев играл в России, защищая цвета краснодарской «Кубани». Наибольших успехов он добился в составе «Шахтера» и «Днепра», а за сборную Украины забил 11 голов в 58 матчах.