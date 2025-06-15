«Астана» устроила голевую феерию и обошла «Кайрат» в таблице КПЛ

Гости начали бодро — уже на 7-й минуте сербский нападающий Страхиня Йованович открыл счет. А на 26-й еще один легионер из Сербии Никола Цуцкич удвоил преимущество «Окжетпеса».
Однако «Астана» быстро перехватила инициативу. Уже на 29-й минуте Усман Камара отквитал один мяч с передачи хорвата Марина Томасова. Спустя четыре минуты Назми Грипши сравнял счет — и снова ассистировал Томасов. А уже на 37-й минуте сам Томасов реализовал пенальти и вывел «Астану» вперед — 3:2 к перерыву.
Во втором тайме хозяева добили соперника. На 57-й минуте белорус Макс Эбонг сделал счет 4:2 после очередного паса Томасова, оформившего хет-трик из ассистов. А финальную точку поставил Станислав Басманов на 86-й минуте — 5:2.
Таким образом, подопечные Григория Бабаяна набирают 30 очков и выходят на первое место в таблице, обгоняя алматинский «Кайрат» (27 очков). «Окжетпес», в свою очередь, с 20-ю баллами остается на 5-й строчке.
Григорий Бабаян
Сергей Попков
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