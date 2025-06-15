«Астана» устроила голевую феерию и обошла «Кайрат» в таблице КПЛ

Однако «Астана» быстро перехватила инициативу. Уже на 29-й минуте Усман Камара отквитал один мяч с передачи хорвата Марина Томасова. Спустя четыре минуты Назми Грипши сравнял счет — и снова ассистировал Томасов. А уже на 37-й минуте сам Томасов реализовал пенальти и вывел «Астану» вперед — 3:2 к перерыву.