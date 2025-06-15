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Тренер «Окжетпеса» назвал причину поражения от «Астаны» в КПЛ

Наставник «Окжетпеса» Андрей Ферапонтов объяснил поражение своей команды в 12-м туре казахстанской премьер-лиги (КПЛ). В гостях коллектив проиграл «Астане», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Клуб из Кокшетау начал матч с двух голов, но в итоге столичные перевернули ход встречи и забили пять мячей — 5:2.

— Я думаю, что получилась содержительная атакующая игра с обеих сторон. Для зрителей был интересный матч. Но, к сожалению, мы сегодня проиграли, причем с крупным счетом. Но мне не стыдно за это поражение. У нас были достаточно хорошие моменты, даже при счете 4:2, мы еще могли вернуться в игру. Но в таких матчах, с лидерами, все решает вопрос реализации и индивидуального мастерства. Такие игроки, как Томасов, Грипши и Камара — делают разницу.

Мы не стали закрываться и, даже проигрывая, играли в атаку. У нас был хороший экзамен, «Астана» показала нам наши слабые места, где нам нужно прибавлять. Если нам удастся сделать шаг вперед в плане организации игры в обороне, то мы подойдем к уровню верхней тройки турнирной таблицы. «Астану» поздравляю с заслуженной победой! Я знаю их тренера, многих игроков. На таких матчах учусь и я, как тренер, и мои игроки.

После этого поражения в активе «Окжетпеса» осталось 20 баллов, команда замыкает топ-5. А вот «Астана» вырвалась в лидеры с 30 очками в активе.

Астана
5:2
Первый тайм: 0:0
Окжетпес
Футбол, Казахстан, 12-й тур
15.06.2025, 00:00 (МСК UTC+3)
Astana Arena
Главные тренеры
Григорий Бабаян
Сергей Попков
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