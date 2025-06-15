Тренер «Окжетпеса» назвал причину поражения от «Астаны» в КПЛ

— Я думаю, что получилась содержительная атакующая игра с обеих сторон. Для зрителей был интересный матч. Но, к сожалению, мы сегодня проиграли, причем с крупным счетом. Но мне не стыдно за это поражение. У нас были достаточно хорошие моменты, даже при счете 4:2, мы еще могли вернуться в игру. Но в таких матчах, с лидерами, все решает вопрос реализации и индивидуального мастерства. Такие игроки, как Томасов, Грипши и Камара — делают разницу.