Бабаян указал на ошибки «Астаны» и высказался о финансовых вопросах клуба

Матч прошел в Астане и завершился волевой победой «Астаны» со счетом 5:2.
— Много говорили перед игрой, что после такой длительной паузы важно сразу включиться в игру. Но в первые 20 минут сборники не включились. Может, кто-то хотел экшена, но я не хотел. Хорошо, что вернулись быстро в игру, хорошие сложные голы забили. Во втором тайме забили четвертый гол, но не понравилось, что после этого бросили играть в футбол. Пришлось перестроиться, но после пятого гола игру успокоили. Нам было важно победить, особенно после того, как конкуренты потеряли очки.
— «Астана» одержала четыре победы подряд, вырвалась на первое место, все финансовые вопросы закрыты. Что теперь может помешать команде удержаться на лидирующей строчке?
— Здесь нужно отдать должное фонду. Вопросы еще не все решены, но они решаются. Руководители фонда переживают, чтобы все вопросы решились. Через неделю мы играем в Актобе. Самое важное — не повторять тех ошибок, которые были допущены сегодня. Мы очень многое им позволили, они ударов 15 по нашим воротам нанесли.
Отметим, что в таблице КПЛ «Астана» вырвалась на чистое первое место, набрав 30 очков. Что касается «Окжетпеса», то синегорцы замыкают топ-5 с 20 баллами.
Григорий Бабаян
Сергей Попков
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