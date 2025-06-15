Два гола решили судьбу матча «Ордабасы» — «Елимай» в КПЛ

Гости вышли вперед под занавес первого тайма — на 39-й минуте уругвайский защитник Кевин Ролон открыл счет после передачи нападающего из Того Фессу Плакка. Хозяевам удалось отыграться лишь во втором тайме: на 85-й минуте полузащитник Муроджон Халматов восстановил равновесие, установив окончательный счет матча — 1:1.
По итогам встречи «Елимай» остается на шестом месте турнирной таблицы с 18 очками, а «Ордабасы» вплотную приблизился к семейчанам, расположившись на седьмой строчке с 16 баллами.
Футбол, Казахстан, 12-й тур
15.06.2025, 00:00 (МСК UTC+3)
Kazhimukan Munaytpasov
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Александр Седнев
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