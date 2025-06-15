Два гола решили судьбу матча «Ордабасы» — «Елимай» в КПЛ

Гости вышли вперед под занавес первого тайма — на 39-й минуте уругвайский защитник Кевин Ролон открыл счет после передачи нападающего из Того Фессу Плакка. Хозяевам удалось отыграться лишь во втором тайме: на 85-й минуте полузащитник Муроджон Халматов восстановил равновесие, установив окончательный счет матча — 1:1.