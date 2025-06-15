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Ранний гол не помог «Тоболу» справиться с аутсайдером КПЛ

В Кызылорде состоялся матч 12-го тура казахстанской премьер-лиги, в котором местный «Кайсар» принимал гостей из Костаная — «Тобол», передает Vesti.kz.

Источник: ФК "Тобол"

Счет в матче был открыт на 18-й минуте: защитник костанайцев Марко Вукчевич поразил ворота хозяев и вывел «Тобол» вперёд. Однако уже к концу первого тайма кызылординцы сумели восстановить равновесие. На 38-й минуте отличился нападающий Дидар Жалмукан, сравняв счет — 1:1.

Во втором тайме команды обменивались атаками, но изменить результат так и не удалось. В итоге матч завершился ничьей, и оба клуба пополнили свои копилки одним очком.

Кайсар
1:1
Первый тайм: 0:0
Тобол Кс
Футбол, Казахстан, 12-й тур
15.06.2025, 00:00 (МСК UTC+3)
им. Гани Муратбаева
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