Березуцкий прокомментировал свой уход из «Сабаха»: «Благодарен за доверие и понимание в сложившейся ситуации»

«Я благодарен руководству за доверие и понимание в сложившейся ситуации. За профессионализм и проделанную работу команде и всем работникам клуба. Футболистам, которые проявили запредельную самоотдачу. И конечно же, болельщикам за поддержку. Но это жизнь, и, к сожалению, я вынужден покинуть пост на такой радостной для клуба ноте по сложившимся семейным обстоятельствам. Я был рад быть частью команды и разделить долгожданный трофей», — приводит слова Березуцкого пресс-служба клуба.