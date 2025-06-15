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Березуцкий прокомментировал свой уход из «Сабаха»: «Благодарен за доверие и понимание в сложившейся ситуации»

Бывший главный тренер «Сабаха» Василий Березуцкий прокомментировал свой уход из клуба.

Источник: sabahfc.az

«Я благодарен руководству за доверие и понимание в сложившейся ситуации. За профессионализм и проделанную работу команде и всем работникам клуба. Футболистам, которые проявили запредельную самоотдачу. И конечно же, болельщикам за поддержку. Но это жизнь, и, к сожалению, я вынужден покинуть пост на такой радостной для клуба ноте по сложившимся семейным обстоятельствам. Я был рад быть частью команды и разделить долгожданный трофей», — приводит слова Березуцкого пресс-служба клуба.

В заявлении на официальном сайте «Сабаха» говорится, что контракт с российским тренером расторгнут по обоюдному согласию сторон в связи с семейными обстоятельствами.