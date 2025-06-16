«ПСЖ» уничтожил «Атлетико» вслед за «Интером»! Энрике создал совершенную команду

Вот и дошло на клубном чемпионате мира до первой топ-игры. Семь месяцев назад пути «ПСЖ» и «Атлетико» пересекались в рамках основного этапа Лиги чемпионов, но, кажется, с тех пор прошла целая жизнь. Парижане преодолели путь от коллектива, который учился жить без звезд (и персонально без Мбаппе), до лучшей команды Европы как по статусу, так и по качеству игры. «Матрасники» же, которых одно время записывали чуть ли не в главные претенденты на испанское золото, банально выдохлись и задолго до завершения сезона потеряли шансы хоть на какой-то трофей.
Никто уже и не вспоминает о подвигах мадридцев в больших матчах, когда они на последних минутах выгрызали победы у «Барселоны», «Байера» и того же «ПСЖ». Только та парижская мягкотелость испарилась. Команда Луиса Энрике на данном этапе — практически эталон. Контроль, движение футболистов с мячом и без него, управление темпом игры — все на высшем уровне. В Париже нашли идеальный баланс между системностью и творчеством, и эта смесь работает как в идеальных условиях, так и на калифорнийском солнцепеке, где в момент стартового свистка на термометре было плюс 33 градуса.
Это ведь дополнительное испытание наряду с соперником, однако «ПСЖ» ничего не мешало. Мадридцев же, если не считать опасного штрафного Альвареса на первых минутах, до перерыва не было ни слышно, ни видно. Диего Симеоне словно достал свои старые конспекты и попытался выставить на подступах к штрафной что-то похожее на «автобус». Но разве это работает, когда триумфаторы Лиги чемпионов запускают свою систему управляемого хаоса? Не разрушающего, как в оригинальном значении данного термина, а созидательную, когда смена позиций сводит оппонентов с ума, и они просто не успевают за скоростью мысли и движением мяча.
Первое взятие ворот Облака — уже классика. Атака, в которой Дуэ творит и отдает красивейший пас в штрафную, а Кварацхелия вполне себе органичен в роли центрального нападающего. Причем в данном случае исполняет практически роль столба, выкатив мяч к линии штрафной — на раззабивавшегося в последнее время Фабиана Руиса. Вынимайте из нижнего угла!
А стоило «Атлетико» рвануть вперед перед перерывом, на размявший Доннарумму удар Гризманна из центра штрафной последовал безжалостный ответ с включением Витиньи.
Снова царивший в центре поля португалец забивал ударом на исполнение, Хвича записал себе в актив вторую результативную передачу, а «ПСЖ» за тайм забрал у «Барселоны» звание самой результативной команды 2025 года. 105 голов к финальному свистку — настоящий космос. Особенно если учесть, что ближайший преследователь парижан и каталонцев — «Реал» — отправил мяч в сетку 79 раз. И как с такой атакой бороться?! Как сдержать Нуну Мендеша, который носится от штрафной до штрафной, словно нет позади изнурительного сезона, а триумфальный для сборной Португалии (и персонально отлично сыгравшего там Мендеша) «Финал четырех» Лиги наций не завершился неделю назад.
«Атлетико» Мендеш разрывал не на своем фланге, а регулярно смещаясь в центр и выполняя роль дополнительного полузащитника. Именно там он разогнал атаку, в которой от гола Кварацхелии соперника спасли реакция Облака и перекладина. Красно-белые, конечно, пытались что-то предложить в ответ. Чуть перестроили игру с выходом своего капитана Коке и даже забили. Однако гол Альвареса не позволил порассуждать о действенности мадридского прессинга, умной передаче Джулиано Симеоне и зевке Мендеша, так как взятие ворот отменили после вмешательства ВАР, который не упустил из внимания, что атака началась с фола на Дуэ.
Даже если бы не случился эпический промах Серлота, который запустил мяч выше цели из площади ворот, вряд ли это что-то изменило бы. В «ПСЖ» ведь играют живые люди, которые на секунду могут расслабиться. Особенно на фоне удаления наговорившего арбитру на вторую желтую карточку Лангле.
Только это именно секундная слабость, а парижское качество — даже после серии замен и выхода резервистов — не просело. Как и в знаменитом финале ЛЧ с «Интером», соперника добил 19-летний Меюлю.
Пенальти в добавленное арбитром время — это уже было унижение. Парижане все еще не утолили трофейный голод. Как их сдержать — непонятно.
Андрей Кузичев