«ПСЖ» уничтожил «Атлетико» вслед за «Интером»! Энрике создал совершенную команду

Вот и дошло на клубном чемпионате мира до первой топ-игры. Семь месяцев назад пути «ПСЖ» и «Атлетико» пересекались в рамках основного этапа Лиги чемпионов, но, кажется, с тех пор прошла целая жизнь. Парижане преодолели путь от коллектива, который учился жить без звезд (и персонально без Мбаппе), до лучшей команды Европы как по статусу, так и по качеству игры. «Матрасники» же, которых одно время записывали чуть ли не в главные претенденты на испанское золото, банально выдохлись и задолго до завершения сезона потеряли шансы хоть на какой-то трофей.