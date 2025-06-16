ПСЖ и «Бавария» стартовали с крупных побед на клубном чемпионате мира в США

Напомним, что ПСЖ приехал на турнир в статусе действующего победителя Лиги чемпионов — 31 мая парижане разгромили в финале миланский «Интер» со счетом 5:0. Сафонов стал первым российским голкипером, выигравшим этот престижный трофей, и даже привозил кубок в Москву.