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ПСЖ и «Бавария» стартовали с крупных побед на клубном чемпионате мира в США

Французский ПСЖ обыграл испанский «Атлетико» в матче первого тура группового этапа клубного чемпионата мира, который проходит в США. Встреча на стадионе в городе Пасадена, штат Калифорния, завершилась со счётом 4:0.

Источник: РИА "Новости"

Голами отметились Фабиан Руис (19-я минута), Витинья (45+1), Сенни Меюлю (87) и Ли Кан Ин (90+7, с пенальти). На 78-й минуте за вторую жёлтую карточку с поля был удалён защитник мадридцев Клеман Лангле. Российский голкипер парижан Матвей Сафонов провёл игру на скамейке запасных.

В другом матче немецкая «Бавария» разгромила новозеландский «Окленд Сити» со счётом 10:0. Стоит отметить, что соперник мюнхенцев имеет любительский статус.

Клубный чемпионат мира проходит в США с 15 июня по 13 июля. Финал состоится на арене «Метлайф-стэдиум» в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси.

Напомним, что ПСЖ приехал на турнир в статусе действующего победителя Лиги чемпионов — 31 мая парижане разгромили в финале миланский «Интер» со счетом 5:0. Сафонов стал первым российским голкипером, выигравшим этот престижный трофей, и даже привозил кубок в Москву.

ПСЖ
4:0
Первый тайм: 2:0
Атлетико
Футбол, Клубный чемпионат мира, Группа B
15.06.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Rose Bowl Stadium
Главные тренеры
Луис Энрике
Диего Симеоне
Голы
ПСЖ
Фабиан Руис
(Хвича Кварацхелия)
19′
Витор Феррейра Витинья
(Хвича Кварацхелия)
45+1′
Сенни Маюлу
87′
Ли Кан Ин
90+7′
Составы команд
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
2
Ашраф Хакими
87
Жоау Невеш
17
Витор Феррейра Витинья
5
Маркиньос
61′
51
Вильян Пачо
25
Нуну Мендеш
79′
21
Люка Эрнандез
8
Фабиан Руис
28′
72′
19
Ли Кан Ин
9
Гонсалу Рамуш
66′
24
Сенни Маюлу
14
Дезире Дуэ
80′
49
Ибраим Мбай
7
Хвича Кварацхелия
72′
33
Уоррен Заир-Эмери
Атлетико
13
Ян Облак
14
Маркос Льоренте
24
Робен Ле Норман
25′
15
Клеман Лангле
20′
78′
19
Хулиан Альварес
7
Антуан Гризманн
21
Хави Галан
62′
23
Рейнилдо Мандава
64′
22
Джулиано Симеоне
29′
62′
4
Конор Галлахер
12
Самуэл Лино
46′
6
Коке
48′
5
Родриго де Пауль
62′
10
Анхель Корреа
63′
8
Пабло Барриос
70′
9
Александр Серлот
Статистика
2
Желтые карточки
7
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
16
Удары (всего)
5
11
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
2
7
Фолы
8
0
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Иштван Ковач
(Румыния)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти