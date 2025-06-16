ПСЖ и «Бавария» стартовали с крупных побед на клубном чемпионате мира в США

Голами отметились Фабиан Руис (19-я минута), Витинья (45+1), Сенни Меюлю (87) и Ли Кан Ин (90+7, с пенальти). На 78-й минуте за вторую жёлтую карточку с поля был удалён защитник мадридцев Клеман Лангле. Российский голкипер парижан Матвей Сафонов провёл игру на скамейке запасных.
В другом матче немецкая «Бавария» разгромила новозеландский «Окленд Сити» со счётом 10:0. Стоит отметить, что соперник мюнхенцев имеет любительский статус.
Клубный чемпионат мира проходит в США с 15 июня по 13 июля. Финал состоится на арене «Метлайф-стэдиум» в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси.
Напомним, что ПСЖ приехал на турнир в статусе действующего победителя Лиги чемпионов — 31 мая парижане разгромили в финале миланский «Интер» со счетом 5:0. Сафонов стал первым российским голкипером, выигравшим этот престижный трофей, и даже привозил кубок в Москву.
Луис Энрике
Диего Симеоне
Фабиан Руис
(Хвича Кварацхелия)
19′
Витор Феррейра Витинья
(Хвича Кварацхелия)
45+1′
Сенни Маюлу
87′
Ли Кан Ин
90+7′
1
Джанлуиджи Доннарумма
2
Ашраф Хакими
87
Жоау Невеш
17
Витор Феррейра Витинья
5
Маркиньос
61′
51
Вильян Пачо
25
Нуну Мендеш
79′
21
Люка Эрнандез
8
Фабиан Руис
28′
72′
19
Ли Кан Ин
9
Гонсалу Рамуш
66′
24
Сенни Маюлу
14
Дезире Дуэ
80′
49
Ибраим Мбай
7
Хвича Кварацхелия
72′
33
Уоррен Заир-Эмери
13
Ян Облак
14
Маркос Льоренте
24
Робен Ле Норман
25′
15
Клеман Лангле
20′
78′
19
Хулиан Альварес
7
Антуан Гризманн
21
Хави Галан
62′
23
Рейнилдо Мандава
64′
22
Джулиано Симеоне
29′
62′
4
Конор Галлахер
12
Самуэл Лино
46′
6
Коке
48′
5
Родриго де Пауль
62′
10
Анхель Корреа
63′
8
Пабло Барриос
70′
9
Александр Серлот
2
Желтые карточки
7
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
16
Удары (всего)
5
11
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
2
7
Фолы
8
0
Офсайды
2
Главный судья
Иштван Ковач
(Румыния)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти