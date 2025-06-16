«Это безумие, но жаловаться нет смысла». Какие проблемы уже окружают клубный ЧМ?

«Да, на “Хард Рок Стэдиум” будут аншлаг и отличная атмосфера. Это будет историческое событие. Встретятся две совершенно разные команды исторического значения. Стадион будет полон. Вы знаете, что вокруг каждого нового начинания в мире всегда идут дискуссии, и вы никогда наверняка не знаете, что произойдёт. Нам очень повезло, мы привлекли большое внимание спонсоров и вещательных компаний, так что, если говорить о доходах, всё прекрасно обеспечено. Билеты всё еще можно приобрести, но я уверен, что многие из них будут проданы в ближайшие дни», — обещал президент ФИФА Джанни Инфантино.