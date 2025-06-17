Как Джеймс Бонд. А может, даже круче. Колонка Казанского — о сэре Дэвиде Бекхэме

«В те славные времена, когда рыцари странствовали ради чести и любви, их имена гремели по всей земле. Они странствовали с мечами и латами. С гордостью носили свои фамильные гербы и цвета семей…».
Начало любого рыцарского романа вполне подходит футболистам, не так ли? Однако рыцарей среди игроков современности всего 14. Последним, кто присоединился к «круглому столу» тренеров и футболистов, среди которых Альф Рэмзи, Алекс Фергюсон, Кенни Далглиш и Бобби Чарльтон, стал Дэвид Бекхэм.
В королевской резиденции «избранный» встал на колени, на небольшую подушку перед королем Карлом III. Монарх положил меч плоской стороной лезвия сначала на правое, затем на левое плечо… и с этой секунды мир меняет обращение. Сэр Дэвид. Сэр Дэвид Бекхэм.
Он сиял. Социальные сети весом в 88 миллионов фолловеров тонули в сердечках. Однако можно легко предположить, что большинство из тех, кто следит за Бекхэмом через «черное зеркало» своего гаджета, видят 50-летнего героя светской жизни, невероятно успешного и всегда идеально одетого владельца футбольного клуба, который может позволить себе абсолютно все! Например, привезти Лионеля Месси в Америку.
Однако он прост — демонстративно копается в земле на собственном приусадебном участке, выращивает в огороде лук и картошку, завел пасеку и делает мед. И люди к нему тянутся, как меч короля Карла III.
Его кандидатуру одобрил специальный комитет, утверждающий список достойных. Комитет, который сам Дэвид Бэкхем несколько лет назад просто уничтожил обсценной лексикой, когда его прокатили мимо номинации. Это вскрылось после утечки личной переписки, и тогда казалось, что с титулом рыцаря в Англии, которая ничего не забывает, можно попрощаться.
Но его простили.
Вся послефутбольная биография Бекхэма вела его во дворец. Он был лицом олимпийской кампании-2012 и много сделал, чтобы Игры прошли в Лондоне. Большая благотворительная миссия, вот уже 20 лет он посол доброй воли ЮНИСЕФ и защищает права детей на планете. Во всем мире Бекхэм самый узнаваемый британец.
Как Джеймс Бонд. А может быть, даже больше.
Успех его нынешней жизни имеет колоссальный футбольный фундамент. 19 трофеев в «Юнайтед», «Реале», «Милане» и «ПСЖ». Яркое, но не победное шестилетнее капитанство в сборной Англии. И бесконечное количество разговоров о его статусе.
Бекхэм — гениальный футболист, с какими-то уникальными шарнирами, которые помогают исполнять штрафные лучше всех в мире. Или суперпупс, гламурная поп-звезда, которая просто хорошо играет в футбол.
Один из воспитанников знаменитого манчестерского «класса 92», вместе с Гиггзом, Скоулзом и братьями Нэвиллами, он попал в основу «МЮ» Фергюсона. И стал символом той команды. Номер 7 доставался только легендам клуба или тем, кто ей станет.
Фергюсон отдал ему футболку с этой цифрой, которая до Бэкхема была у… Андрея Канчельскиса.
Самый яркий момент биографии Манчестера 90-х связан с Бекхэмом и двумя подряд угловыми в добавленное время в финале Лиги чемпионов 1999 года. В футболке сборной его штрафной на последних минутах матча с Грецией отправил Англию на чемпионат мира. Один из самых фантастических по эмоциям штрихов его футбольной судьбы.
К этому времени Бекхэм пережил интерес всего мира как жених Пош Спайс, она же Виктория Адамс, солистка самой популярной девичьей группы того времени Spice Girls. Глобус подражал его прическе, следил за стилем и разбирал каждый шаг по красной дорожке глянца.
В обожании он поднялся очень высоко и обжег свои крылья удалением на чемпионате мира-1998 в матче против Аргентины. Это была история катастрофического падения и ненависти всей Англии.
В околофутбольном мире конца 90-х Дэвид стал иконой. Изгнанник и Герой.
У каждого рыцаря должна быть прекрасная дама. Любовь к Виктории изменила биографию Бекхэма. Понятное всем остальным правило Фергюсона «Первым делом футбол и “Ман Юнайтед”, ну, а девушки потом» для Дэвида было… скучным. Он нарушал его. Сначала Виктория, а потом победа на футбольном поле. Вместо восстановления он по ночам после игр гонял в Лондон для романтики. Бекхэм расставил свои приоритеты.
Виктория смотрела намного дальше, еще во время футбольной карьеры мужа планировала время после нее.
Сейчас бессмысленно рассуждать о возможностях Бекхэма в футболке «Манчестера», если бы его сердце принадлежало скромной девушке, которая хотела бы греться в лучах его славы. Виктория же постоянно искала ему новое солнце в виде Мадрида, Милана и Парижа.
Что случилось, то случилось.
Виктория сделала его карьеру в футболе блестящей, но не великой. Однако после прощания с игрой именно Бекхэм из всех футболистов стал самым ярким персонажем. Футбольная аналитика, тренерство, жизнь в игре — это совсем не его. И кто вправе обвинять Бекхэма в таком выборе?
В наградных бумагах сказано: «Он переопределил роль британских спортсменов в общественной жизни, установив непревзойденные стандарты в благотворительности и национальной службе».
Первый в истории англичанин, который сыграл 100 матчей в Лиге чемпионов, стал первым светским рыцарем своего поколения!