Как Джеймс Бонд. А может, даже круче. Колонка Казанского — о сэре Дэвиде Бекхэме

Его кандидатуру одобрил специальный комитет, утверждающий список достойных. Комитет, который сам Дэвид Бэкхем несколько лет назад просто уничтожил обсценной лексикой, когда его прокатили мимо номинации. Это вскрылось после утечки личной переписки, и тогда казалось, что с титулом рыцаря в Англии, которая ничего не забывает, можно попрощаться.