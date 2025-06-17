Удачный дебют «Челси» и отскок экс-легионера РПЛ. Как прошёл день на КЧМ-2025

«Ботафого» уступил американской команде по ударам (12−23), владению мячом (40% против 60%) и ожидаемым голам (0,9 против 2,18). Логично, учитывая тот фактор, что «Сиэтл» играл дома, на стадионе «Люмен Филд». Но в футболе главное — победа. А с этой задачей бразильцы справились успешно. Команда Артура Жорже забила два мяча ещё в первом тайме. На 28-й минуте счёт открыл защитник Жаир Фильо, точно пробивший головой после навеса от Алекса Теллеса. А в конце тайма Игор Жезус забил второй мяч — и снова помогла голова. Но на этот раз форвард замкнул подачу от Витиньо (нет, не бывший игрок ЦСКА).