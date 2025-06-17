Сарри — о предложении из СА: всегда говорил, что буду следовать зову сердца, а не денег

«У меня были переговоры с саудовским клубом, где я мог бы за месяц заработать столько же, сколько получаю в “Лацио” за целый год. Я всегда говорил, что буду следовать зову сердца, а не денег. Мне не интересно, сколько они предлагают. Я всегда был в футболе ради страсти, и сейчас я бы не хотел заниматься им ради денег.