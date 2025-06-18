У Ламина Ямаля новая спутница. Она старше футболиста на 13 лет

После разрыва с Падильей в медиа появлялась информация о двух возможных девушках Ламина. Первая, Анна Гегносо, — итальянская модель, которую связывали с Ямалем в декабре 2024 года. По сообщениям СМИ, она прилетала в Испанию специально для поддержки футболиста на игру против «Лас-Пальмаса» осенью. После игры Ламиль с девушкой вместе посетили торговый центр, где их запечатлели на снимках. Однако спустя некоторое время они отписались друг от друга в социальных сетях, и лайки игрока с ее страниц исчезли.