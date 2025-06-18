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У Ламина Ямаля новая спутница. Она старше футболиста на 13 лет

Но он пока все отрицает.

Сезон завершен — футболисты разъехались по курортам, но 17-летнему Ламину Ямалю расслабиться без внимания не удалось. Звезду «Барселоны» заметили в отпуске в Италии в компании предполагаемой новой девушки — и быстро поднялся шум.

Разница в возрасте

По информации фанатов и испанской прессы, Ямаль проводит каникулы с 30-летней Фати Васкес — известным инфлюэнсером с более чем 400 тысячами подписчиков в Instagram (соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) и 320 тысячами в TikTok. Ранее она работала стюардессой, а сейчас — блогер и автор книги о буллинге в подростковом возрасте.

Слухи разгорелись после появления фотографий с отдыха — прогулка на яхте и катание на гидроцикле, отдых на вилле на острове Сицилия. На снимках — Фати и Ламин, где-то по отдельности, где-то вместе. Хотя Ямаль уже опроверг роман, заявив, что ни с кем не встречается, тема разошлась. Васкес даже вынуждена была выступить против хейта и угроз.

«То, что другие проецируют, говорит больше о них, чем обо мне… Я желаю исцеления тем, кто желает мне зла», — заявила Васкез в своих социальных сетях.

Скандал после Евро-2024

После триумфа сборной Испании на Евро-2024 Ямаль оказался в эпицентре громкого скандала, не связанного с футболом. Внимание поклонников и прессы переключилось на его личную жизнь: 17-летний нападающий расстался с TikTok-звездой Алекс Падильей. Поводом стало видео, на котором девушка якобы сидит на коленях у другого мужчины на вечеринке. Вскоре после этого пара отписалась друг от друга в соцсетях, а девушка столкнулась с волной критики и потеряла десятки тысяч подписчиков.

Однако спустя время в прессе появились фотографии, на которых Ямаль и Падилья вновь проводят время вместе — их заметили в Дубае на церемонии Globe Soccer Awards. Это породило слухи о возможном примирении, но официальных заявлений от сторон не последовало. Возможно, они просто поддерживают дружеский контакт. Несмотря на шум вокруг, сам Ламин никак не прокомментировал эпизод с возможной изменой подруги.

Другие девушки Ламина Ямаля

После разрыва с Падильей в медиа появлялась информация о двух возможных девушках Ламина. Первая, Анна Гегносо, — итальянская модель, которую связывали с Ямалем в декабре 2024 года. По сообщениям СМИ, она прилетала в Испанию специально для поддержки футболиста на игру против «Лас-Пальмаса» осенью. После игры Ламиль с девушкой вместе посетили торговый центр, где их запечатлели на снимках. Однако спустя некоторое время они отписались друг от друга в социальных сетях, и лайки игрока с ее страниц исчезли.

Вторая, Алиса Петросян, — модель российско-испанского происхождения, проживающая в Барселоне. После завершения Евро-2024 о ней впервые заговорили как о новой девушке Ямаля: они начали ставить лайки друг другу в соцсетях, что сразу заметили фанаты. Их отношения остаются неподтвержденными, и многое указывает на скорее дружеский интерес, чем на что-то серьезное.

Егор Сергеев