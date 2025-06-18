«Манчестер Сити» — «Видад»: стартовые составы команд на матч клубного ЧМ-2025

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. В турнире принимают участие 32 клуба, которые распределены на восемь групп по четыре команды. Два лучших коллектива из каждой группы выйдут в стадию плей-офф.