Портал Opta определил, у какой команды самый сложный старт сезона в АПЛ

Подопечные Рубена Аморима в первом туре сыграют дома с «Арсеналом». Второй матч в сезоне «МЮ» проведёт с «Манчестер Сити» на выезде. Далее последуют игры с «Челси», «Фулхэмом» и «Бёрнли». Средний рейтинг соперников — 94.6. «Арсенал» после выезда к «Юнайтед» сыграет с «Лидсом», «Ливерпулем», «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити». Средний рейтинг оппонентов — 94.