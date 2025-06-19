Ужасная инфраструктура, пустые стадионы и слабые команды. Клубный чемпионат мира — провал ФИФА

Странно, что о проблеме было известно еще за год до турнира, но ее так и не решили. А ведь это сюр уровня вторых-третьих дивизионов, но никак не международного соревнования под эгидой ФИФА. Особенно учитывая контекст и без того сумасшедшей нагрузки на игроков, организаторы должны были позаботиться о наилучших условиях для восстановления. Но нет.