Ужасная инфраструктура, пустые стадионы и слабые команды. Клубный чемпионат мира — провал ФИФА

Президент ФИФА Джанни Инфантино почти 10 лет вынашивал идею расширить клубный чемпионат мира до 32 команд и провести турнир с «лучшими представителями со всего света». Часть футбольного сообщества последовательно критиковала план, особенно в последние годы. Главный довод: экстранагрузка на игроков, которая может привести к травмам, как случилось после зимнего чемпионата мира в Катаре.
Потому давно было ясно, что КЧМ будут ругать при первой возможности. А значит — нужно максимально все продумать, чтобы избежать претензий.
С этим в ФИФА не справились.
От турнира «лучших команд» — только слоган
Инфантино задумал чемпионат мира среди клубов, но изначально уперся в сложности регламента. Чтобы попасть на классический ЧМ, сборным (кроме стран-хозяек) нужно пройти отбор. Внедрить отборочный цикл в клубные сезоны было невозможно — на это бы никто не пошел. Поэтому пришлось выдумывать критерии для определения «лучших команд света», достойных поехать рубиться за 125 миллионов долларов (приз победителю).
В итоге в США собрались сомнительные кандидаты даже из Европы. «Челси» квалифицировался благодаря победе в Лиге чемпионов-2020/21, но с тех пор клуб финишировал в АПЛ третьим, двенадцатым, шестым и четвертым и пропустил два сезона в Лиге чемпионов. «Ювентус» взял золото в 2021-м — с учетом этого сезона у «Наполи» два чемпионства за последние четыре года, но неаполитанцев на турнире нет.
«Боруссия» вообще не выиграла ни одного трофея за четыре года, учитываемых в квалификации на КЧМ, как и «Интер Майами», попавший на турнир только благодаря Месси. Официально клубу дали особую квоту как команде из страны — хозяйки турнира, мотивировав выбор в пользу «Майами» их победой в регулярном чемпионате МЛС. Но понятно, что организаторы просто придумали критерий, чтобы повысить рейтинги турнира за счет популярности Лео.
Список можно продолжать и дальше — как минимум к половине участников будут вопросы по спортивной целесообразности их квалификации на турнир.
Видимо, в ФИФА не учли, что в клубном футболе все меняется в разы быстрее, чем в сборных. Чемпионы впадают в кризисы, конкуренты выбиваются в лидеры, и так каждый год почти в каждой лиге. Ценность последней победы «Челси» в ЛЧ в 2025-м году крайне низка — ее точно недостаточно для автоматического попадания на КЧМ.
Полупрофессионалы из Новой Зеландии
В итоге дошло до абсурда, который трудно представить на классическом чемпионате мира. На турнир в США приехал полупрофессиональный «Окленд Сити» из Новой Зеландии, некоторые игроки которого ходят на работу, а футбол для них — хобби. После неполного рабочего дня в магазинах одежды, школах, агентствах недвижимости они отправляются на тренировку.
Вдумайтесь: кто-то из них не смог отпроситься у работодателя ради КЧМ! Уровень проявился сразу. 0:10 от «Баварии» — таких разгромов на ЧМ не было никогда. Это удар по спортивной составляющей и имиджевый позор ФИФА.
«Окленд Сити» попал на турнир через Конфедерацию футбола Океании, где у клуба больше всего трофеев и нет серьезных конкурентов. Австралийские команды давно перешли в азиатскую конфедерацию, поэтому новозеландский клуб безраздельно доминирует в своей зоне, даже несмотря на полупрофессиональный статус.
«Реалу» пришлось строить раздевалку и тренажерный зал
Для США этот КЧМ — своего рода масштабный Кубок конфедераций, тренировка перед проведением чемпионата мира в следующем году. Да, часть матчей достанется Канаде и Мексике, но и сборных теперь 48, так что нагрузка будет солидная. И уже сейчас видно, что в Штатах к этому не очень готовы.
«Реал» поселили во Флориде в парке, который в следующем году будет местом для тренировок одной из сборных. Но футбольной базой там и не пахло. Клубу пришлось практически с нуля выстроить инфраструктуру: построить раздевалку, душевые и тренажерный зал, подготовить ванны со льдом для восстановления.
Так как место само по себе является муниципальным парком, возник вопрос об обеспечении безопасности футболистов. Этим тоже пришлось заняться «Реалу» — клуб усилил охрану и установил передвижной полицейский участок около базы.
Странно, что о проблеме было известно еще за год до турнира, но ее так и не решили. А ведь это сюр уровня вторых-третьих дивизионов, но никак не международного соревнования под эгидой ФИФА. Особенно учитывая контекст и без того сумасшедшей нагрузки на игроков, организаторы должны были позаботиться о наилучших условиях для восстановления. Но нет.
Пустые стадионы — несмотря на огромный маркетинговый бюджет
На момент написания материала на клубном чемпионате мира сыграли 12 матчей. Из них посещаемостью могут похвастаться только два — матч открытия с участием «Интер Майами» и сильная афиша «ПСЖ» — «Атлетико». На игру «Челси» с «Лос-Анджелесом» в Атланте пришли только 22 тысячи зрителей — это меньше трети от вместимости «Мерседес-Бенц Стэдиум». Неудивительно, что Энцо Мареска назвал атмосферу «странноватой».
Другие матчи показали похожую заполняемость — около 37,4% на игре «Фламенго», 43,7% собрали «Ботафого» и «Сиэтл». Фото пустых трибун стали классикой КЧМ. Это убивает атмосферу праздника и для болельщиков на стадионе, и для команд, и для фанатов у телевизоров.
Еще больше поражает, что ФИФА сильно вложилась в раскрутку турнира. По данным The Athletic, организаторы потратили более 50 миллионов долларов на маркетинг в попытках увеличить продажи билетов. ФИФА закупала тонны рекламы в соцсетях, договаривалась с блогерами и попутно выдавала смелые заявления о предстоящей «наэлектризованной атмосфере и огромной посещаемости», а также предрекала КЧМ статус «неоспоримой вершины клубного мирового футбола».
В итоге даже Месси не помог бы собрать 60 тысяч фанатов на матче открытия турнира, если бы не срочные меры от ФИФА по снижению цен на билеты. Еще в декабре пойти на игру «Майами» с «Аль-Ахли» можно было минимум за 349 долларов, а в начале июня цена упала до 55 долларов. ФИФА пришлось бежать в крупный колледж Майами, где учатся более 100 тысяч студентов, и предлагать им билеты по 20 долларов с возможностью бесплатно позвать с собой до четырех человек.
Вот это бизнес. И так — во всем.
К ФИФА очень много вопросов.