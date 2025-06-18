Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
завершен
Аль-Айн
0
:
Ювентус
5
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Пачука
1
:
Зальцбург
2
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Реал
1
:
Аль-Хиляль
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Манчестер Сити
2
:
Видад
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
19:00
Палмейрас
:
Аль-Ахли
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.00
П2
6.00
Футбол. Зарубежный
22:00
Интер
:
Порту
Все коэффициенты
П1
4.60
X
4.06
П2
1.77

Зайнутдинов может стать игроком мадридского «Реала». Подробности

Стамбульский «Бешикташ» готовит предложение мадридскому «Реалу» по трансферу левого защитника — испанца Франа Гарсии, передают Vesti.kz.

Источник: ФК "Бешикташ"

По информации Abilasports, в сделку, помимо денежной компенсации, должен войти казахстанский полузащитник «Бешикташа» Бахтиер Зайнутдинов.

Гарсия, похоже, заинтересовал руководство стамбульского клуба, и они намерены включить Зайнутдинова в обмен, чтобы заполучить игрока «сливочных». Напомним, что Франа мадридцы выкупили у «Райо Вальекано» летом 2023 года, однако он так и не смог закрепиться в основе.

Что касается Зайнутдинова, то он выступает за турецкий клуб с августа 2023 года. В минувшем сезоне 27-летний универсал провел 12 матчей во всех турнирах, отдав одну голевую передачу. Вторую половину кампании казахстанец пропустил из-за травмы.

Зайнутдинов получил предложения от трех топ-клубов — известен его ответ.