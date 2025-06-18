Зайнутдинов может стать игроком мадридского «Реала». Подробности

Гарсия, похоже, заинтересовал руководство стамбульского клуба, и они намерены включить Зайнутдинова в обмен, чтобы заполучить игрока «сливочных». Напомним, что Франа мадридцы выкупили у «Райо Вальекано» летом 2023 года, однако он так и не смог закрепиться в основе.