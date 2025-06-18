«Я хотел бы внести ясность, почему Далер не выходил на поле весной. В прессе писали о недоверии тренера Дидье Дегара к моему сыну. Это неправда. У них сложились хорошие, рабочие отношения. В интервью Дегар лестно отзывался о профессионализме Далера. На прощание он лично от себя преподнёс сыну подарок на память о совместной работе, что само по себе о многом говорит.
А не играл Далер по совсем другой причине. Кто внимательно следит за выступлениями “Гавра”, знают, что на первый матч весенней части сезона, против одного из лидеров “Марселя”, сын вышел в стартовом составе. И показал уверенную игру. Но травма, полученная в конце первого тайма, оказалась серьёзнее, чем мы ожидали. Снимая мяч в подкате с ноги соперника, Далер получил сильнейший удар по голени. Была надежда, что дело обойдётся ушибом. Гематома три недели не позволяла поставить точный диагноз. Когда воспаление сошло, врачи выявили у сына трещину в малой берцовой кости. К середине весны Далер восстановился, но последствия травмы не позволяли ему играть в полную силу. К счастью, сейчас уже все проблемы в прошлом», — сказал Адьям Кузяев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
Адьям Кузяев: тренер «Гавра» преподнёс Далеру на прощание подарок
Адьям Кузяев, отец бывшего полузащитника «Гавра» Далера Кузяева, рассказал, почему футболист не играл весной.
«Я хотел бы внести ясность, почему Далер не выходил на поле весной. В прессе писали о недоверии тренера Дидье Дегара к моему сыну. Это неправда. У них сложились хорошие, рабочие отношения. В интервью Дегар лестно отзывался о профессионализме Далера. На прощание он лично от себя преподнёс сыну подарок на память о совместной работе, что само по себе о многом говорит.