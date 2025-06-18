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«Реал» Мадрид — «Аль-Хиляль»: стартовые составы команд на матч клубного ЧМ-2025

Сегодня, 18 июня, состоится матч 1-го тура группы H клубного чемпионата мира 2025 года, в котором встретятся испанский «Реал» Мадрид и саудовский «Аль-Хиляль».

Источник: Reuters

Команды будут играть на стадионе «Хард Рок» в Майами (США). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Факундо Тельо (Аргентина). Начало игры — в 22:00 мск.

Стартовые составы команд:

«Реал» Мадрид: Куртуа, Александер-Арнольд, Хёйсен, Асенсио, Гарсия, Вальверде, Тчуамени, Беллингем, Винисиус, Родриго, Гонсало.

«Аль-Хиляль»: Буну, Кулибали, Лоди, Невеш, Леонардо, Нассер, Канселу, Милинкович-Савич, Салем, Малком, Аль-Тамбакти.

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, они разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.