«Реал» Мадрид — «Аль-Хиляль»: стартовые составы команд на матч клубного ЧМ-2025

Команды будут играть на стадионе «Хард Рок» в Майами (США). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Факундо Тельо (Аргентина). Начало игры — в 22:00 мск.
Стартовые составы команд:
«Реал» Мадрид: Куртуа, Александер-Арнольд, Хёйсен, Асенсио, Гарсия, Вальверде, Тчуамени, Беллингем, Винисиус, Родриго, Гонсало.
«Аль-Хиляль»: Буну, Кулибали, Лоди, Невеш, Леонардо, Нассер, Канселу, Милинкович-Савич, Салем, Малком, Аль-Тамбакти.
Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, они разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.